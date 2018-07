In Bonn ist eine neue politische Mode ausgebrochen: Wer etwas auf sich hält, spricht von der Parlamentsreform. Bei den Wünschen an den neuen Bundestagspräsidenten stand einer oben an: Reformbereitschaft; und Kai-Uwe von Hassel, kaum gewählt, versprach, an die Erfüllung dieses Wunsches besondere Mühe zu wenden.