Von Manfred Sack

Der „Spiegel“ ist umgezogen, wen interessiert das schon. Er wohnt jetzt in einem dreizehnstöckigen neuen Bürohaus, das von einer der fleißigsten Hamburger Architekturfirmen für einen der größten Hamburger Großgrundbesitzer errichtet und an das Nachrichtenmagazin vermietet worden ist. Ein maßvoll modernes Haus, sozusagen korrekt; kein Anlaß, die Umwelt aufhorchen zu lassen. Nicht einmal die „technischen Besonderheiten“, Verlagsdirektor Beckernennt, nämlich die Gegensprechanlage, die vierzig Leute in den Stand setzt, miteinander zu reden, ohne sich zu sehen, die Rohrpost mit zwei Anschlüssen auf jedem Stockwerk, die Kastenförderungsanlage mit der Umgangsbezeichnung Bücherlift, nicht einmal dies ist noch außergewöhnlich.

Doch hat sich der Verlag etwas Keckes ausgedacht, das in Bürohauskreisen so vehement noch niemals probiert worden ist: Auf der Suche nach etwas Besonderem hat er den in Basel lebenden dänischen Architekten und Designer Verner Panton, Enfant terrible seiner Branche seit Jahren, eingeladen, sich ein Interieur einfallen zu lassen.

Das Ergebnis läßt an einen Herrn denken, der, im Herzen konservativ, sich zu kleinen modischen Gewagtheiten getrieben fühlte: korrekter grauer Stadtanzug, zurückhaltend im Schnitt, kleine Fehler im Gewebe, geliehen; durch die Weste zu Dreiviertel verdeckt, eine verblüffend bunte Krawatte, seit Hippie und Hundertwasser darf man das. Beim Entkleiden findet sodann eine kleine Überraschung statt, denn der Herr trägt Dessous in noch verblüffenderen Farben. Wenn es dunkel ist, zeigt er sie; sein Verwaltungschef nennt die Wirkung nach draußen human relations.

„Ich erinnere mich“, so las ich aus gegebenem Anlaß in Goethes Farbenlehre, „daß ein hessischer Offizier, der aus Amerika kam, sein Gesicht nach der Art der Wilden mit reinen Farben bemalte, wodurch eine Art von Totalität entstand, die keine unangenehme Wirkung hat.“ Nein, unangenehm ist die Wirkung tatsächlich nicht.

* Das Ereignis findet in einem typischen sanierten Karree statt, wo die „Geschoßflächenzahl“ regiert: je mehr Leute in einem Bürohaus, desto weiter die Freiflächen drumherum. Das Areal liegt am Südrand der Innenstadt, nicht weit weg von Hamburgs Bürohausklassiker, dem Chilehaus. Zwischen der belebten, unendlich langweiligen Ost-West-Straße und dem stillen Zollkanal am Freihafen steht das neue teure Konglomerat, dessen stilistische Komposition nur beinahe gelungen ist: links ein dunkelgrauer, recht schöner Hochhausquader mit glatter, symbolistischer Lochkartenfensterfassade (IBM), rechts ein hellgraues Hochhaus mit vielen Balkenstützenpaaren in auskragenden Etagendecken (Der Spiegel), quer davor lange zweistöckige, mehrmals. versetzte Gebäude mit vielen Stahlstreben vor den Glasfronten.

Diesen Vorbau passiert man an der Schmalseite, ehe man sich nach links über ein paar Stufen in den Vorhof des „Spiegel“-Hauses begibt und notiert: