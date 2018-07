Vor wenigen Wochen bauten die Münchner Kammerspiele Albees „Kiste“ auf die Bretter ihrer Werkraumbühne. Jetzt griffen sie, wiederum mit Albee, in die Mottenkiste eines mittels „Lebenslüge“ aufgepulverten Boulevardstücks: „Alles im Garten“ zeigt auf frappante Weise, was aus Ibsens Wildente im Laufe der Jahre geworden ist. Sie flatterte, nachdem sie den Schnabel kurz in Frau Warrens (horizontales) Gewerbe gesteckt hatte, in den Garten des jung verstorbenen englischen Autors Giles Cooper und verwandelte sich dort in eine Millionärsleiche. Auch dabei hat sie noch eine symbolische Bedeutung, und einer der im Stück Betroffenen verkündet: „Jeder hat eine Leiche im Garten.“ Wer’s nicht glaubt, der grabe schnell nach.

Doch wird es Zeit, Albees oder vielmehr Coopers Stück hübsch der Reihe nach vorzustellen: In einer feinen Villengegend lebt das Ehepaar Richard und Jenny. Die beiden lieben ihren Garten und ihre Statussymbole, haben aber ein zu geringes Einkommen, um mit den wohlhabenderen Nachbarn Schritt halten zu können. Doch schon naht Rettung. Frau Toot (Nachkommin der Frau Warren) kommt zu Jenny ins Haus geschneit und bietet einen Nebenjob für einige Nachmittage in der Woche. Jenny, zuerst empört, greift schließlich zu: sie will besseren Whisky und ein Treibhaus, und dazu muß sie sich, gegen Gebühr, einfach hinlegen.

Als das Geld von sechs Monaten zusammen ist, lädt man die pikfeinen Nachbarn ein. Leider dämmert es inzwischen Richard, wo der neue Geldregen herkommt, und der Haussegen hängt vorübergehend schief. Im Verlauf der Party, die dennoch stattfindet, zeigt es sich, daß auch der Reichtum der Nachbarn auf dem direkten Einsatz der Ehefrauen als Produktionsmittel beruht. Ein stets besoffener, zu freundlicher Schwatzsucht neigender Millionärsnachbar, dem dieser Sachverhalt jäh aufgeht, muß das mit dem Leben bezahlen. Er wird von den Party-Männern in Richards Garten beerdigt.

Bei Albee erscheint der Tote noch einmal auf der Bühne, mit Wilderschem Augenzwinkern über den Tod und die Tatsache konferierend, daß Richard und Jenny jetzt (grausige Ironie!) nicht gleich in den Nutznieß seines Testaments kommen werden. Da wird sich die Frau eben noch weiter zurücklegen müssen, seufzt der Zuschauer und geht nach Hause.

In Hans Schweikarts, man sagt wohl: „bewährter“ Konversationsinszenierung fiel auf, wie das an sich grausam scharfsichtige Thema von Konsumzwang und Prestigenötigung, die die Konsumenten zu jeglicher Art Prostitution führen, durch die Mittel des plaudernden Salonstücks, mit Whisky, Zigaretten und „Prost Jack!“, eigentlich zum wohlfeilen Publikumsvergnügen aufgehoben wird. Die Münchner Kammerspiele können so was natürlich glänzend besetzen und spielen. Und wenn Martin Benraths Richard seiner Frau auf die Schliche ihres Gelderwerbs kommt, dann erlebt man, daß ein Schauspieler von Benraths Qualitäten das Stück so vertieft, wie es Albee wohl im Sinn hatte, bevor er sich damit begnügte, nur aus England Amerika zu machen. H. K.