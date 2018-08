Inhalt Seite 1 — Lokaltermin bei Erhard Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Nina Grunenberg

Bonn

An seinem Geburtstag erkennt man, welche Rolle Ludwig Erhard im politischen Leben einmal gespielt hat.

Auf offizielle Einladungen war verzichtet worden. Kommen durfte, wer sich zu den Getreuen zählte, und frei blieb es denen, die das Datum noch im Terminkalender stehen hatten. Ludwig Erhard, Altbundeskanzler, wurde in der vergangenen Woche 72 Jahre alt. Der Empfang zwischen elf und ein Uhr, der im Wohn- und Arbeitszimmer des Siedlungshauses Johanniterstraße 8 stattfand, Erhards Bonner Wohnsitz, war für den 72jährigen „die Unterbrechung eines normalen Arbeitstages“. Denn wenn die Öffentlichkeit ihn nach seinem Auszug aus dem Palais Schaumburg auch fast der Vergessenheit überantwortete, Ludwig Erhards Tage sind mit den Pflichten und Beschäftigungen eines abgedankten Kanzlers ausgefüllt: mit einem ausgedehnten Briefwechsel, mit Reisen, zu denen er „aus allen Winkeln der Welt“ eingeladen wird, und mit einem umfangreichen Vortragsprogramm, das ihm Gelegenheit gibt, sein politisches Werk unerschüttert gegen die „neue, rechenhaft manipulierte. Wirtschaftspolitik“ der Großen Koalition zu verteidigen.

In der Statisterie der Bonner Szene, die delikate Szenen zu genießen versteht, verursachte der Geburtstagsempfang einen angenehmen, kleinen Schauer. Pünktlich um fünf Minuten vor elf Uhr erschienen die Nachrichtenleute, um Gäste zu zählen und Namen zu sammeln. War der Anlaß wichtig genug, um bei der ersten Garnitur des Bonner Staates als „Lokaltermin“ zu gelten?

Gelassen stand Ludwig Erhard an der Tür des Arbeitszimmers und nahm die Wünsche der Gratulanten freundlich entgegen. Doch mehr als zwei oder drei Sätze, wolkig artikuliert wie eh und je, sprach er mit kaum einem. Sobald der Ankommende mit einem Glas versorgt war, wandte sich Erhard wieder der Tür zu. Über den Flur durch die offene Haustür betrachtete er schweigend die Anfahrt der Gratulanten. In seiner Nähe die alten Mitarbeiter: sein ehemaliger Pressechef und Berater Karl Hohmann, dem jetzt ein Platz im Bundespresseamt eingeräumt ist. Sein persönlicher Referent im Bundeskanzleramt, Dankmar Seibt: heute Generalkonsul in Mailand. Ella Muhr, die seit 1935 seine Sekretärin war und ihren Beruf aufgab, als Erhard gestürzt wurde. Damals widmete er ihr ein Buch mit den Worten: „Zum Gedenken an unseren gemeinsamen Rücktritt.“

Im Hintergrund als aufmerksame Beobachterin auf dem Sofa: Luise Erhard. Schon vor Jahren, so erzählte sie, habe sie mit ihrem Mann ausgemacht, keine Geschenke mehr auszutauschen. Er hat sich, aber eine Musiktruhe gewünscht, die demnächst installiert werden soll: „Früher hat er selbst gern Musik ausgeübt. Er hat Klavier gespielt. Aber als dann der Schwiegersohn ins Haus kam, der viel besser spielte, hat er es aufgegeben.“