Den Marktwert eines durch einen Unfall völlig zerstörten Kraftwagens hatte der Sachverständige auf 4900 Mark geschätzt. Mit diesem Ersatzpreis war der Geschädigte nicht einverstanden und verlangte zusätzlich 400 Mark. Dieser Zuschlag sei notwendig, weil der Gebrauchtwagenhändler mindestens mit diesem Gewinnaufschlag einen etwa gleichwertigen Gebrauchtwagen verkaufen würde. Das Oberlandesgericht Bamberg gab dem geschädigten Kläger recht (in NJW 1968 vom 26. 9. 1968 S. 1832). Die Richter stellen fest, daß der bloße Marktwert lediglich der Betrag sei, zu dem der Kraftwagen am Unfalltag üblicherweise hätte verkauft werden können.

Ohne den Unfall hätte der Geschädigte seinen Kraftwagen aber gar nicht zu dieser Zeit verkaufen wollen. Daher sei ihm mit der Erstattung des reinen Marktwerts nicht so gedient, wie er als Geschädigter Ersatz für die Wiederbeschaffung eines etwa gleichwertigen Kraftfahrzeugs verlangen könne. Der Wiederbeschaffungswert setze sich jedoch aus dem festgestellten Marktwert zuzüglich dem üblichen Gewinnaufschlag des Gebrauchtwagenhändlers zusammen, in diesem Fall also 5300 Mark. Davon sei natürlich die Summe abzuziehen, die der Geschädigte für den Unfallwagen oder für den Schrott erhalten habe.

Auf diesen tatsächlichen Wiederbeschaffungswert habe der Geschädigte auch dann einen Anspruch, wenn er sich nicht einen gleichwertigen Gebrauchtwagen, sondern einen fabrikneuen Personenkraftwagen angeschafft habe. Es sei Sache des Geschädigten, wie er die ihm zustehende Schadensersatzsumme verwende. Danach habe der beklagte Schädiger nicht Zu fragen.

Dieses Urteil hat nichts mit dem umstrittenen Risikoaufschlag zu tun, der häufig in Schadensersatzprozessen wegen beschädigter oder zerstörter Kraftfahrzeuge gefordert wird. Es ist daher zweckmäßig, in solchen Fällen nicht Marktwert plus Risikozuschlag zu fordern, sondern den tatsächlichen Wiederbeschaffungswert.