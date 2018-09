Von Heinz Maegerlein

Es waren merkwürdige Meisterschaften: Schwachen Pflichtleistungen standen großartige Kürläufe gegenüber, erschreckend geringem Besuch eine sehr gute Organisation. Nur in zwei Fällen gab es – leider – keinen Kontrast: Dem oft unbegreiflich schlechten Preisgericht (zu den Besten zählten zu unserer Freude Dr. Zsigmondy aus der Bundesrepublik und Frau Grimm aus der DDR) entsprach das an allen Tagen wenig objektive und in seinen Äußerungen oft sogar taktlose Publikum. Es wurde zwar, das sei ausdrücklich vermerkt, vom Urteil einiger Preisrichter und Preisrichterinnen manchmal bös gereizt, aber die Reaktion machte ihm dennoch keine Ehre. Wir können nur hoffen, daß wir 1972 in München der Welt ein sachkundigeres und faireres Publikum zu präsentieren haben.

Wenn bei jeder niedrigen Note grundsätzlich gepfiffen und gejohlt wurde, obwohl gerade diese Wertungen meist gerecht waren, dann stellte das dem Sachverstand des lautstarken, zugegeben kleinen Teils der Zuschauer das schlechteste Zeugnis aus. Daß man aber Belousova/Protopopov auspfiff, war unwürdig und einfach schlechter Stil.

Im ersten Lauf der Paarlaufkonkurrenz, am Abend der Pflicht, die man wohl präziser „Pflichtkür“ nennt, weil die sieben geförderten Elemente des Paarlaufs nach frei gewählter Musik und in frei gewählter Verbindung dargebracht werden, schien alles erhalten zu bleiben, was im Eiskunstlauf eh und je gewesen war: die „Berühmtheitszehntel“ auf der einen, das Dogma des „Hochdienenmüssens“ auf der anderen Seite. Ludmilla Belousova und Oleg Protopopov mochten noch so vorsichtig, beinahe ängstlich laufen, den Toe-Loop flach und unsicher springen: sechsmal 5,8 in der A-Note für den technischen Wert und gar zweimal 5,9 und viermal 5,8 für die B-Note, den künstlerischen Eindruck, sicherten ihnen einmal mehr die Führung. Irina Rodnina und Aleksej Ulanov aber, ihre anderthalb Jahrzehnte jüngeren Landsleute aus Moskau, blieben trotz untadeliger tempobetonter und sehr schöner Ausführung aller sieben Elemente in der Wertung klar zurück. Wer waren sie auch schon? Nur fünfte der Europameisterschaften des letzten Jahres und danach in Grenoble und bei den Weltmeisterschaften in Genf überhaupt nicht am Start. Nur ein einziger der neun Preisrichter, zu unserer Freude der Vertreter der Bundesrepublik, Dr. Zsigmondy, schien die Paare mit dem gleichen objektiven Blick wie alle Experten auf den Tribünen und die Zuschauer zu sehen, denn nur er setzte die Moskauer auf den ersten Platz vor den großen alten Meistern des Paarlaufs aus Leningrad.

Und doch brachen auch die anderen Preisrichter ganz am Ende der Konkurrenz, 24 Stunden später, ein Tabu: Sie setzten Rodnina/Ulanov in der Kür einstimmig auf den ersten Platz und gaben ihnen damit den Titel., Freilich war zweierlei zusammengetroffen: eine überraschend schwache Darbietung der zweifachen Olympiasieger und vierfachen Weltmeister und eine überragende Leistung des neuen Meisterpaares.

Zu Beginn der Kür der Protopopovs hatte noch nichts auf ihren Sturz hingedeutet. Zum Adagio sostenuto aus Beethovens Sonate cis-Moll, op. 27, der sogenannten Mondscheinsonate, glitten sie langsam in ungestörter Harmonie über das Eis und erfüllten dabei beispielhaft das schöne und oberste Gesetz des Eiskunstlaufs, Musik umzusetzen in Bewegung. Mit dem jähen musikalischen Wechsel zu den Schicksalsepochen aus Beethovens 5. Symphonie aber wendete sich an diesem bitterkalten Abend im Olympia-Eisstadion in Garmisch-Partenkirchen auch ihr persönliches Schicksal: Beim Doppel-Rittberger schlich sich ein grober Fehler ein, die Einzelsprünge kamen ohne Kraft, Höhe und Weite, die schwierigen Schrittkombinationen vergangener Jahre bleiben aus und auch die Glanzpunkte, das beispielhafte dreifache Lasso und die drei unüberbietbar schön gelaufenen Todesspiralen, ein- und auswärts und – neu – vorwärts, vermochten den Gesamteindruck nicht entscheidend zu verbessern. Die Faszination blieb aus, und mehr als 5,7 für den Inhalt und 5,7 bis 5,8 für die künstlerische Aussage konnte auch ein sehr milde gestimmtes Preisgericht nicht gewähren.

Enttäuschender freilich als der Lauf war für uns das Publikum. Daß bei der angedeuteten und auch für uns beileibe nicht geschmackvollen Kußszene Pfiffe ertönten, wunderte uns nicht. Daß die Pfiffe aber dann die restlichen drei Minuten lang beinahe ohne Pause anhielten, empfanden wir als grobe Taktlosigkeit gegenüber einem Paar, das nicht nur Sportgeschichte geschrieben und dem Paarlauf neue Impulse gegeben hat, sondern auch diesmal noch immer eine gute Leistung bot, wenngleich sie an die Sternstunde von Grenoble – fast genau vor einem Jahr – bei weitem nicht heranreichte. Oleg irrt, wenn er tatsächlich glaubt, was er in Garmisch sagte: daß die Pfiffe gegen ihn und seine Frau ein Politikum gewesen seien. Allein der spontane und frenetische Beifall für das Paar, das an diesem Abend Sieger blieb und das ja auch ein sowjetisches Paar ist, straft diese Auffassung Lügen.