Von Hans Dichgans

Dr. Hans Dichgans, Bundestagsabgeordneter der CDU, hat seine innere Unabhängigkeit sehr oft bewiesen – zuletzt wieder in seinem Buch „Das Unbehagen in der Bundesrepublik. Ist die Demokratie am Ende?“

Die heftige Erregung über den Fall Gerstenmaier hat uns nicht zum Bewußtsein kommen lassen, daß der Kern des Problems beim Bundestag liegt, nicht bei seinem Präsidenten. Die Grundfrage kann doch nur lauten: Ist ein Gesetz vernünftig, das einem gut versorgten Bürger in der Situation des Bundestagspräsidenten eine Entschädigung zuspricht, keineswegs nur diesem, sondern auch jedem anderen in gleicher Lage?

Wenn man das Gesetz verteidigt, ist schwer zu verstehen, warum eigentlich Gerstenmaier aus seinem Amt gedrängt worden ist. Oder will man behaupten, daß jedes Gesetz stillschweigend eine Abgeordnetenklausel enthielte, die man wie folgt formulieren könnte:

Ein Abgeordneter darf Ansprüche aus diesem Gesetz nur dann geltend machen, wenn sie in seinem Fall auch von der öffentlichen Meinung als individuell gerecht angesehen werden.

Wenn wir das wirklich wollen, sollten wir es routinemäßig in alle Gesetze hineinschreiben, im Anschluß an die routinemäßige Berlinklausel.

Wer das Verhalten des Bundestagspräsidenten kritisiert, muß mehr noch den Gesetzgeber kritisieren. Das wirft zwei Fragen auf: Sollte der Bundestag das Gesetz ändern, das zu so problematischen Ergebnissen geführt hat? Das sollte man in der Tat überlegen. Aber weit wichtiger ist die zweite, allgemeine Frage: Wie kann man in Zukunft verhindern, daß der Bundestag schlechte Gesetze von der Art dessen beschließt, das zu dem tragischen Fall Gerstenmaier geführt hat?