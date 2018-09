Das juristische Geschoß, das die Bundesregierung gegen die „National- und Soldaten-Zeitung“ abzufeuern gedenkt, wird diesem Schandblatt schwerlich den Garaus machen können.

Bundesinnenminister Benda, der für seinen Verbotsantrag gegen die NPD im Kreise seiner Kollegen bisher keine Zustimmung fand, hat sich vom Kabinett ermächtigen lassen, beim Bundesverfassungsgericht gegen den Verlag der „National-Zeitung“ und ihren Herausgeber Gerhard Frey ein Verfahren auf Verwirkung des Grundrechts der Meinungs- und Pressefreiheit anzustrengen. Die juristische Basis dafür bietet der Artikel 18 des Grundgesetzes, der die Freiheit der Meinungsäußerung jeglichem Bürger abspricht, der sie „zum Kampf gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung“ mißbraucht. Aber es ist eine schüttere Basis.

Der geifernde Agitator Frey hat seine Glaubwürdigkeit in diesem Lande längst verwirkt. Was wäre gewonnen, wenn ihn das Bundesverfassungsgericht mit dem höchsten staatlichen Siegel das Recht abspräche, seine Meinung weiterhin zu verbreiten? Dem Dr. Frey wäre dann ein Maulkorb umgebunden. Aber da der Artikel 18 nur auf Personen und nicht auf Institutionen anwendbar ist, würden andere in seinem Sinne – und wahrscheinlich unter seiner Anleitung – weiterschreiben. Es sei denn, daß die Regierung eine für diesen Staat entwürdigende Kette von Prozessen einleiten wollte.

Gegen die National-Zeitung ist kein juristisches Kraut gewachsen. Und so ist es viel eher gelassene Einsicht als furchtsame Resignation, die unsere Demokratie auf die Notwendigkeit verpflichtet: Auch mit dem Schmutz muß man leben. H. G.