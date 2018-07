München

Rund 50 Redakteure der liberalen und angesehenen „Süddeutschen Zeitung“ in München proben den Aufstand. Sie sind sauer, daß sie von ihrer Verlagsleitung und der Chefredaktion im unklaren darüber gelassen wurden, welche Rolle fortan Hans Heigert (44), Vater von fünf Kindern, und bisher Chefredakteur des Bayerischen Fernsehens, in ihrem Blatt spielen soll. CSU-Mitglied Heigert, deutschen Fernsehzuschauern als „Report“-Moderator bekannt; tritt am 1. April in die SZ-Redaktion ein. Als was? Stellvertretender Chefredakteur Hugo Deiring, auch Chef vom Dienst und für Personalien zuständig, sagt schlicht: „Als leitender Redakteur.“

Der Begriff „leitend“ ist in der „Süddeutschen Zeitung“ nicht sehr fest umrissen. Das Impressum weist ein rundes Dutzend leitende Redakteure aus. Aber nicht alle gehören zum sogenannten „inneren Zirkel“. Andererseits sind den eigenen Meinungen der Redakteure kaum Grenzen gesetzt, und es gibt oft redaktionelle Fälle, die von einem weit größeren Redakteursgremium behandelt und auch entschieden werden, was dem Blatt den schönen Ruf eingetragen hat, daß es von einer Kollegialredaktion gemacht wird. Als einer der „Leitenden“ galt der Publizist W. E. Süskind, angesehen als Kommentator und Sprachpedant, in den unteren SZ-Rängen liebevoll als „Willi, der Deutsche“ apostrophiert. Doch Süskind liegt schon lange krank darnieder. Auf der Suche nach einem Nachfolger für ihn stieß man auf Heigert.

Wer auf Heigert stieß oder ob Heigert selber zustieß, verliert sich heute im Dunkel widersprechender Aussagen. Tatsache ist dagegen, daß der Fernsehmann schon vor mehr als einem halben Jahr angeheuert wurde. Und justament damals begann das Ärgernis für die Redakteure, die ihren künftigen Kollegen bereits vom Oktober 1960 bis zum März 1961 eine kurze Gastrolle in der SZ hatten geben sehen. Denn: Während des späten Sommers 1968 meldeten deutsche Blätter unentwegt, Heigert sei der künftige SZ-Chefredakteur. Am 27. Oktober 1968 gar erschien ein Reporter der nebenan residierenden „Abendzeitung“, deren Verleger Hans Dürrmeier und Werner Friedmann, gleichzeitig Gesellschafter bei der „Süddeutschen Zeitung“ sind, und befragte einen diensttuenden Sonntagsredakteur folgendermaßen: „Wie ist jetzt das? Was können wir über euren neuen Chefredakteur schreiben?“ Die zunehmende Unruhe im Haus führte schließlich noch im vorigen Jahr dazu, daß SZ-Chefredakteur Hermann Proebst (65) in der Redaktionskonferenz das Wort ergriff, um festzustellen, der Zeitpunkt seines Ausscheidens sei ihm selber überlassen und vorerst denke er nicht an den Ruhestand.

Doch diese sibyllinische Auskunft verstärkte nur noch die Spekulationen. Lange Zeit galt SZ-Chefreporter Hans-Ulrich Kempski als potentieller Nachfolger von Proebst. Aber die Sache scheiterte, wie bald durchsickerte, inzwischen wohl „im gegenseitigen Einvernehmen“ zwischen Kempski und der Verlagsleitung. Denn der Chefreporter mochte sich mit dem Ansinnen, schon jetzt in der Redaktion herumzusitzen und Leitartikel und Kommentare zu fabrizieren, nicht so recht befreunden.

Waren die rund 100 SZ-Redakteure schon im Falle Kempski auf Spekulationen angewiesen, wurde es im Falle Heigert noch schlimmer. Hartnäckig hielten sich Gerüchte, in denen immer wieder das Wort Chefredakteur vorkam. Bei der Verleihung des Theodor-Heuss-Preises wurde Heigert öffentlich als „designierter SZ-Chefredakteur“ bezeichnet. Aus dem fernen Paris drang die Kunde, daß der Fernsehschaffende als „stellvertretender SZ-Chefredakteur“ vorgestellt worden war. Ähnliche Attribute wurden im „Monat“ und im „Spiegel“ gebraucht.

Daß alle anderen mehr wußten als sie selber, erbitterte schließlich die wackeren SZ-Kommentatoren Ernst Müller-Meiningen jun. (60) und Claus-Heinrich Meyer (37) derart, daß sie zur Tat schritten. Keineswegs gegen Heigert, sondern gegen die Verhältnisse. Eine Resolution „aus der Mitte der Redaktion“ wurde verfaßt, in welcher Auskunft von der Verlagsleitung verlangt wurde über Heigerts künftige Rolle. Auch wurde dem Chefredakteur Proebst gleichzeitig das Vertrauen ausgesprochen. Rund 50 Redakteure unterschrieben das Papier, die restlichen waren gerade nicht greifbar. Jurist Müller-Meiningen und Wirtschaftschef Walter Slotosch marschierten damit zum Verlagschef Dürrmeier. Dieser, besorgt um den Redaktionsfrieden, gab Auskunft: Heigert sei als „leitender Redakteur“ angeheuert. Ihm sei jedoch „in Aussicht gestellt“, über einen Posten als stellvertretender Chefredakteur eventuell zum Chefredakteur zu avancieren, letzteres frühestens 1971.

So schieden die Herren wieder von Dürrmeier, einerseits eine Art Gewißheit im Herzen, andererseits voller Groll darüber, daß es einer Resolution bedurfte, um die noch immer nebulose Auskunft zu bekommen. Die Probe des Aufstands geht weiter: Jetzt wünscht sich die Redaktion, daß sie in ihrer Gesamtheit vom Verlag konsultiert wird und nicht nur die aus drei Mann bestehende Spitze, bevor ein neuer Chefredakteur ausersehen wird. Denn: „Das Prinzip der Kollegialredaktion enthält auch ein Mitspracherecht bei der Besetzung des Chefredakteurstuhles.“ Gerhard Tomkowitz