Mit romanischer Bravour und Effekten aus dem Showbusineß rollte die italienische Mode in Rom als „weiche Welle“ aus. Sommer 69: Angleichung der maskulinen an die feminine Mode. Hosen für beide. Die gleichen Stoffe für alle. Narziß wird zusehends schöner und farbiger, und der Allerweltstracht der Männer geht es unabwendbar an Kragen und Krawatte. Was bleibt den Frauen, um diese harte Konkurrenz aufzufangen? Sie befreien ihren Busen. Sie lassen den Büstenhalter zu Hause und bequemen sich lieber zu neuer kerzengrader Haltung ihres Oberkörpers. Den verhüllen sie mit Transparentem oder zeigen nackte Haut, reich mit Schmuck behängt. Sie greifen zu romantischen Verkleidungen, kommen als Luxuszigeunerinnen mit vielen Volants, zeigen zur Abwechslung auch entblößte Rippen und Nabel und spielen Folies-Bergère-Tricks aus.

Hiermit wäre eine Richtung der Abendmode schon vorweggenommen. Oder entwickelt sich hier gerade eine Renaissance? Ist dies das Ende der vorgeformten Büstenhalter-Einheitsbrust?

Der feminine Hosenanzug ist zur Selbstverständlichkeit geworden. Er fehlt in keiner Kollektion. Seine Variationsmöglichkeiten sind so erstaunlich, daß er den Minirock in ein anderes Revier schiebt. Zur langen Hose gesellt sich eine lange Tunika, hier „Tunica-pantaloni“ genannt; zu Hosen können aber auch Blusen unter langen Westen samt Jacke und mit überlangen farbigen Schals getragen werden, zum Beispiel für die Stadt. Variationen für den Abend sind: schlanke Overalls mit Paletots; Shorts und Bermudas unter seitlich geschlitzten Kleidern; Pumphosenkleider – Wirkung durch kurzen Ballonrock; Glockenhosen oder in Falten gelegte Hosen sowie Haremshosen. Sammelbegriff: Party-Pyjamas.

Rom will kurze beschwingte Röcke. Doch man trägt keine Kostüme, sondern Kleider mit Jacken, mit zierlichen Redingotemänteln, mit Spenzern, Westen oder ärmellosen Mänteln. Diese Mehrteiligkeit des Anzugs läßt neue Stoffkombinationen zu. Das allzu Perfekte wird vom Spiel des Kombinierens abgelöst. Jacke wie Hose, Weste wie Rock – passé. Kragen mit Revers sind zierlich und rollen sich rund, wie mit der Brennschere onduliert.

Sehr typisch für die römische Alta-Moda und immer deutlicher sichtbar wird der feste Griff einzelner Couturiers, mit/dem sie ihre Mode von Kopfes Fuß, mit Stoff und Dessin exklusiv gestalten. Sie sind es, die bestimmen. Die enge Zusammenarbeit mit Stoffabrikanten, die haargenau drucken und weben, was der Couturier sich wünscht, ist sonst nirgendwo in Europa üblich. Accessoireshersteller für Schmuck, Strümpfe, Schuhe, Tücher, Kopfbedeckungen schließen sich den diktatorischen Richtlinien ihrer Auftraggeber uneingeschränkt an. Die Auswahl, die früher von Fabrikanten dem Couturier vorgelegt wurde, trifft jetzt ein präzise Hand in Hand arbeitendes Team, das weder Zeit, Mühen noch Kosten zu scheuen scheint.

Ein Beispiel dafür gab der einstige Philosophiestudent Frederico Forquet mit seiner „Crescendo“ betitelten Schau: ein Lehrstück mit Musik. Da erscheint ein bescheiden wirkendes luftiges Häkelmuster in normaler Größe, auf weiße Wolle gedruckt, an Tagesensembles, vergrößert sich zu einem Maschengitter auf Mänteln zu weißen Hosen und kehrt überdimensional auf flatternden Abendkleidern, als Riesennetz auf Chiffon, wieder.

Dieses Spiel, in zwölf Szenen, immer von fünf Mannequins zugleich vollführt, wiederholt sich auch mit Farben, also vom blassesten Pastell bis zum gleichen, aber dunklen Farbton. Oder vom Bikini bis zum Mantel mit langen Hosen.