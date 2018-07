Frau Indira Gandhi, der indische Premierminister, hat das bislang von ihr mitverwaltete Außenministerium an den Handelsminister Dänisch Singh abgegeben – so als wolle sie sich künftig ganz den inneren Problemen ihres Landes widmen. Zwar wurde in Neu-Delhi sofort offiziell abgestritten, daß es einen Zusammenhang zwischen dem Ämterwechsel und der Innenpolitik gebe. Unbestreitbar aber haben sich die innenpolitischen Probleme Indiens nach den Landtagswahlen in fünf der 17 Bundesstaaten weiter verschärft.

Die Wahlen in der vorigen Woche zeitigten nämlich ein doppelt negatives Ergebnis:

Die in Delhi regierende Kongreßpartei, die einzige allindische Partei, erlitt – außer in Uttar Pradesch und Bihar – die zweite schwere Niederlage seit 1967.

Die gegnerischen Parteien, die sich die Macht erwarben oder bewahrten, sind weiterhin innerlich ungefestigt und untereinander uneins.

Über diese bleibende Instabilität kann auch der sensationelle Sieg der linksextremen „Vereinigten Front“ in Westbengalen nicht hinwegtäuschen. Sie gewann zwar erstmals die absolute Mehrheit, ist aber innerlich gespalten in prosowjetische „Rechts“- und prochinesische „Linkskommunisten“ und zehn weitere Parteien. Die rechtsorthodoxe Jan-Sangh-Partei – in Nordindien neben den Kommunisten und dem „Kongreß“ die einzige politische Alternative von Belang – mußte in allen fünf Staaten Verluste hinnehmen. In Punjab und in Nagaland siegten regionaler Gruppierungen.

Damit scheint sich die innenpolitische Auflösung fortzusetzen, die mit den allgemeinen Wahlen von 1967 begann. Damals wurde die zwanzigjährige Herrschaft der Kongreßpartei in sechs Staaten durch die Stimmen der Wähler, in einem Staat durch den Abfall unzufriedener Fraktionen beendet. Doch nur in Madras und Orissa traten eine einzige Partei oder eine solide Koalition die Nachfolge an. Überall sonst bildeten sich heterogene oder zufällige Regierungsmehrheiten – jederzeit anfällig für politische Krisen oder gar für Abwerbungsversuche der Opposition.