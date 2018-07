Von Hans Gresmann

Damals war er 23 Jahre alt, und es geht die Mär, daß er statt der ins Zivile geretteten Offiziershosen in der Redaktion gelegentlich auch kurze Hosen trug.

Heute ist er fünfundvierzig, und zwei Jahrzehnte haben ihre Spuren in sein Gesicht gezeichnet. Doch blieb er auf verblüffende Weise jünglingshaft – ein Bogen, der Pfeile abschießt, ohne je seine Spannung zu verlieren.

Damals erschien, am 4. Januar 1947, die erste Ausgabe des „Spiegel“ – Auflage 15 000, 28 Seiten stark, Anzeigen spielten keine Rolle. Er war Herausgeber und einer von drei Gesellschaftern. Stammeinlage: je 10 000 Reichsmark.

Heute hat der „Spiegel“ eine Auflage von über einer Million, ist im Jahresdurchschnitt pro Ausgabe 170 Seiten stark und lebt zu zwei Dritteln von Anzeigen. Der Mann, von dem die Rede ist, hat gerade seinen letzten Teilhaber abgefunden. Nun ist er Alleinbesitzer des „Spiegel“-Verlages, dessen Marktwert mit rund 100 Millionen beziffert wird.

Rudolf Augstein, von den einen als ein Sokrates gepriesen, von den anderen als ein Thersites geschmäht, ist ein Unikum in der Presseentwicklung dieser Republik: Der Mann, der ein Blatt in den Erfolg schrieb und redigierte, der – zwangsläufig – Verleger, also Geschäftsmann, wurde und dabei doch immer Journalist blieb. Und der, hier schließt sich der Kreis dieses Virtuosen, als Kaufmann reüssierte wie nur einer. Seine ersten beiden Gesellschafter wurden schon früh mit relativ geringen Summen abgefunden. Auf John Jahr, der sich lange Jahre um die Geschäfte des „Spiegel“ gekümmert hatte, folgten als Anteilseigner Gerd Bucerius und Richard Gruner. Als letzter wurde jetzt – im juristischen Vergleich nach einem langwierigen Rechtsstreit – auch Gruner „herausgekauft“. Man spricht von einer Abfindungssumme von 30 bis 40 Millionen.

Augstein ist, so hat einer seiner engsten Vertrauten einmal gesagt, ein Mann ohne Biographie. Seine Biographie ist der „Spiegel“. Eine Biographie übrigens, die – wie er heute selber sagt – eher zufällig begonnen hatte. Er wurde hineingeboren in die politischen Wirren der Novembertage des Jahres 1923 (die freilich in die alte Residenzstadt Hannover kaum ausstrahlten), sechstes von sieben Kindern, bürgerlich-katholisches Elternhaus, Schuljahre in Hannover – der Rektor des humanistischen Kaiserin-Auguste-Viktoria-Gymnasiums erinnerte sich später: „Er war der beste Schüler, den wir jemals in der Schule hatten.“