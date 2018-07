Zum Kapitol sind es drei Minuten, zum Hauptquartier der italienischen Kommunisten dreißig Schritte. „Kapitalisten aller Welt, vereinigt euch“, fordern Plakate an abgeblätterten Mauern – nicht wörtlich, sondern sinngemäß.

Denn hier wird am 26. Februar ein kleines Stadtviertel unter den Hammer kommen. Für 7620 Quadratmeter römischer Barockpalazzi, Gärten, Hinterhöfe werden als Mindestangebot 1520 Millionen Lire erwartet. Das sind zu deutsch 9,8 Millionen Mark.

Die Lage des Viertels im Herzen der Stadt Rom ist grandios. Als Park zum Spazierengehen bietet sich ein Forum an: Antikes Gestein, romantisch überwuchert. In diesem Vieleck zwischen den Straßen delle Botteghe Oscure (der „dunklen Geschäfte“, wo Italiens KP haust), Caetani, dei Delfini und dei Polachi pochte einst das Herzblut der barocken Ewigen Stadt.

Zu ersteigern sind auch zwei Kirchen. Hannibal Caracci bemalte vor Jahrhunderten die Kirche der Heiligen Katharina dei Funari mit ihrem mittelalterlichen Campanile. Die zweite Kirche, Sankt Stanislaus, diente von jeher den polnischen Rompilgern als Stätte der Andacht. Heute sind meistens alle beide geschlossen. Über die einstige Pracht hat unser Jahrhundert den Vorhang fallen lassen.

Wer das Viertel oder Teile daraus ersteigert, muß anschließend Kait weiteren Investitionen rechnen Denn laut italienischem Denkmalsschutz sind sämtliche Gebäude „Ware der Handelsklasse A“. Nichts darf abgerissen werden. Man darf jedoch renovieren, um die Palazzi wieder komfortabel bewohnbar zu machen. Die Preise für Altstadtwohnungen mit Pfiff sind in Rom gepfeffert. Gegenwärtig stellen sich jedoch angesichts der bröckelnden Mauern Mutmaßungen über das Lateinerwort ein: „Sic transit gloria mundi.“ Etliche Millionen wird das Aufpolieren kosten.

So vergeht eben der Ruhm der Welt, wenn er nicht durch den Zaster der „Kapitalisten“ hochgepäppelt wird. Gerufen sind Firmen oder Privatpersonen – wer immer die zehn Millionen plus Renovierungs-Investitionen locker hat – zur Ersteigerung Alt-Roms.

Das „Italienische Amt für Wechsel“ hat das Viertel vom aufgelösten „Italienischen Amt für Auslandswechsel“ geerbt. Das tote Kapital auf einem Grundstück mit Lire-Milliarden wert soll nun, an den Privatmann gebracht, zu neuem Leben erweckt werden. Beim Uffico Italiano dei Cambi in der römischen Via Quattro Fontane sind bereits die ersten Angebote eingegangen.

Denkbar wäre es, daß bei der Versteigerung am 26. Februar um zehn Uhr morgens das Viertel von einer Gesellschaft erworben wird, die es dann – stückweise – von elf Uhr ab an Einzel-Interessenten weiterverkauft. Veit Wolter