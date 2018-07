Die Europäer wollen das amerikanische Satellitenmonopol nicht länger tragen. Sie werden auf der am 24. Februar beginnenden Konferenz der 63 Mitgliedernationen der „Intelsat“ (Nachrichten-Satelliten-Organisation der westlichen Welt) in Washington mehr Mitbestimmung und vor allen Dingen eine stärkere Beteiligung ihrer Weltraumindustrien am Bau von Satelliten fordern.

Gegenwärtig beherrschen die Amerikaner nicht nur die Satellitentechnologie, sie beherrschen auch „Intelsat“ und „Comsat“ (diese Organisation privater amerikanischer Firmen ist praktisch die Exekutive der „Intelsat“).

So bestimmen Amerikaner heute, wo und wann Satelliten im Weltraum placiert werden und welche Gebühren für die Benutzung bezahlt werden müssen. Sie entscheiden auch, welche Firmen die Satelliten bauen.

Die Folge: Bei Konstruktions- und Bauaufträgen werden amerikanische Firmen bevorzugt. Europa finanzierte in der Vergangenheit das Intelsat-Netz zu 30 Prozent. Die europäische Industrie erhielt indessen nicht mehr als zwei bis vier Prozent der Aufträge.

Das legale Handwerkszeug für diese „Diskriminierung“ der Europäer lieferten die von den Amerikanern aufgestellten Intelsat-Bedingungen:

Aufträge erhält, wer das technisch beste und billigste Angebot macht.

Auftragnehmer müssen für die konstruierten Satelliten eine Garantie für eine bestimmte Lebensdauer geben.

Jeder Auftragnehmer muß sich verpflichten, alle Erfindungen, die im Rahmen eines Intelsat-Auftrages gemacht werden, auf die „Comsat“ zu übertragen.

Unter diesen Bedingungen ist es für die europäische Raumfahrtindustrie fast unmöglich, sich einen großen Auftrag zu erkämpfen. Der Vorsprung der Amerikaner in der Satellitentechnologie wird so immer größer.