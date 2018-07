Vier Terroristen der „Arabischen Volksfront für die Befreiung Palästinas“ haben am Dienstag in Zürich einen Feuerüberfall auf eine Düsenverkehrsmaschine der israelischen Fluggesellschaft El-Al verübt. Fünf Passagiere wurden verletzt, ein Attentäter getötet. Der Pilot schwebt in Lebensgefahr.

Auf dem internationalen Flughafen Zürich/Kloten rollte die mit 15 Passagieren und zehn Besatzungsmitgliedern besetzte „Boeing 727“ an den Start, als drei Männer und eine Frau hinter einem Schneewall hervorsprangen und aus automatischen Waffen das Feuer eröffneten. Ein israelischer Passagier, der aus dem Flugzeug sprang, erschoß einen der Schützen. Die herbeieilende Polizei nahm die Araber und den Israeli fest.

Noch am Abend übernahm die Front die „volle Verantwortung“ für den Überfall, den sie als Vergeltungstat für israelische Brutalitäten bezeichneten.