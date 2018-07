Nach viermonatigen Unruhen haben sich die innenpolitischen Spannungen in Pakistan zu einer galoppierenden Staatskrise entwickelt. Das Regime Ayub Khans, das in Asien zehn Jahre lang als Garant der Stabilität gegolten hatte, kämpft mit dem Rücken zur Wand.

Der 62 Jahre alte Staatschef und Feldmarschall versuchte in letzter Stunde, das Blatt durch eine Reihe dramatischer Konzessionen zu wenden:

Der Ausnahmezustand, der vor dreieinhalb Jahren bei Ausbruch des indisch-pakistanischen Krieges verhängt wurde, ist aufgehoben.

Der inhaftierte Oppositionsführer und ehemalige Außenminister Zulfikar Ali Bhutto wurde zunächst zu Hausarrest begnadigt, dann ganz freigelassen.

150 andere Regimegegner kamen gleichfalls auf freien Fuß.

Den Studenten höherer Semester wurde das Recht auf politische Betätigung zugestanden.

Die acht Oppositionsparteien wurden zu einem Dialog mit der Regierung eingeladen, an dem auch Scheich Mujibur Rehman, Chef der Awami-Liga und Wortführer einer ostpakistanischen Sezessionsbewegung, teilnehmen soll.

Auf die Aufhebung des Ausnahmezustandes reagierte die Bevölkerung am vorigen Freitag mit einem eintägigen Generalstreik und mit Massendemonstrationen. In Lakarna, Karatschi, Lahore, Chittagong und Dacca kam es zu blutigen Zusammenstößen mit der Polizei und mit Militäreinheiten. Insgesamt sind bei den Unruhen der letzten drei Monate etwa 50 Menschen getötet worden. Und noch steht keineswegs fest, ob Ayub Khan der oppositionellen Sturmflut Einhalt gebieten kann.

Am Dienstag schlugen vier der acht in einem „demokratischen Aktionskomitee“ vereinten Oppositionsparteien den Dialog mit der Regierung aus, nachdem die Aussprache schon einmal verschoben worden war. In Lahore riefen 10 000 demonstrierende Arbeiter und Studenten bereits: „Keine Gespräche mit Ayub!“ Damit wuchs die Gefahr, daß Ayubs Versöhnungsgesten keinen Adressaten mehr finden und im Aufstand der Massen nutzlos untergehen.

Bhutto, dessen linksextreme „Volkspartei“ dem Aktionskomitee nicht angehört, der aber trotzdem eingeladen worden war, hatte zunächst noch offengelassen, ob er an den Verhandlungen teilnehmen wird. In einer Brandrede am Grabmal des pakistanischen Staatsgründers, Mohammed Ali Jinnah, erklärte er am Montag vor 250 000 Menschen, die Probleme des Landes könnten nicht mehr durch Konferenzen gelöst werden. Es bedürfe vielmehr einer „Änderung des ganzen Systems“.

Der ehemalige Weggefährte Ayubs hat sich damit endgültig zu dessen großen Antipoden hinaufstilisiert. Er will den Staatschef noch vor den Präsidentenwahlen im Januar 1970 zu Fall bringen.