Vor 55 Millionen Jahren begannen die gemeinsamen Vorfahren der Menschen und Affen ein besseres Sehvermögen zu entwickeln. Gleichzeitig verkümmerte ihr Geruchssinn. Vor 25 Millionen Jahren wurden die langen Schnurrhaare an der Schnauze der Fischotter-Ahnen zu hochempfindlichen Tastsinnesorganen, die dem Tier beim Tauchen in trübem Wasser unschätzbare Orientierungshilfe leisteten. Vor 10 Millionen Jahren schlossen sich erstmalig wolfsartige Hundevorfahren, die bis dahin ein eigenbrötlerisches Leben geführt hatten, zu Rudeln mit sozialer Gesellschaftsstruktur zusammen.

Diese Hypothesen wagte der 31jährige Hirnanatom Dr. Leonard B. Radinsky auf dem Kongreß der Amerikanischen Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften in Dallas, Texas, einem kritischen Fachpublikum vorzutragen. Seine Methode, die ferne Vergangenheit aus fossilen Knochenresten zu deuten, gilt als kühne Neuheit. An der Universität von Chikago stellte er Gehirn-Modelle längst ausgestorbener Tiere her, indem er das Innere der erhalten gebliebenen Hirnschalen mit einer Latexmasse ausgoß. Zahlreiche paläontologische Museen von New York bis Moskau stellten das Material von 150 fossilen Lebewesen für die Hirnabdrücke zur Verfügung. Der Forscher verglich sie mit 450 Hirnmodellen gegenwärtig lebender Tierarten, um seine Schlüsse zu ziehen.

Bislang galt es in der vergleichenden Hirnanatomie nur als zulässig, die Evolution einzelner Hirnregionen im Lauf der Jahrmillionen zu verfolgen. Die Zuordnung dieser Hirnregionen zu bestimmten Verhaltensweisen ausgestorbener Tiere erschien zu spekulativ, obgleich dieses Gebiet der Wissenschaft erst unter dem Gesichtspunkt der vom Hirn gesteuerten Verhaltensweisen allgemeines Interesse erlangt. Sollte der kühne Vorstoß Dr. Radinskys jedoch unter seinen Fachkollegen Anerkennung finden, werden Hirnanatomen in Zusammenarbeit mit Verhaltensforschern möglicherweise ein bisher ungeahntes Lebensbild der Tiere längst vergangener Erdepochen skizzieren können. Vitus Dröscher