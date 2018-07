Inhalt Seite 1 — Aufstand der Referendare Seite 2 Auf einer Seite lesen

Hamburg

Die Älteren folgen den Jüngeren auf dem Wege der „Rebellion“: Mit erheblicher Verspätung nach den Studenten artikulieren jetzt auch die Referendare das Unbehagen an ihrem Ausbildungssystem. Die Gerichtsreferendare mucken auf.

Lange haben sie die Mängel des juristischen „Vorbereitungsdienstes“ geduldig ertragen, der sich an das Studium anschließt und währenddessen die künftigen „Volljuristen“ durch eine Vielzahl von „Stationen“ geschleust werden – Gerichte, Verwaltungsbehörden, Rechtsanwaltschaft, Staatsanwaltschaft –, ohne daß der Ertrag den Aufwand (zweieinhalb Jahre plus Prüfungszeit) lohnte. Die gelegentlichen kritischen Vorstöße und Verbesserungsvorschläge wurden von den Ausbildern, die im allgemeinen die Unzulänglichkeit dieses Vorbereitungsdienstes klar erkannten, mit Wohlwollen aufgenommen, aber sie blieben folgenlos. Unwissenschaftlichkeit und Leerlauf beherrschen nach wie vor das Bild.

Die ungebärdigen Proteste der Studenten aber haben auch den Referendaren Mut gemacht. Der Personalrat der Berliner Referendare forderte schon vor einem Jahr die Abschaffung des zweiten Staatsexamens, der Assessorprüfung. Auf einer Tagung der Evangelischen Akademie Loccum im vergangenen November wurde dann erstmalig die Forderung nach Abschaffung der ganzen Referendarausbildung propagiert; ein Arbeitskreis, der in Loccum auf Initiative des Gießener Professors Thilo Ramm gegründet wurde, hat inzwischen erste Pläne entwickelt, wie die praktische Ausbildung der Juristen mit dem „theoretischen“ Studium in eine sinnvolle Verbindung gebracht werden kann.

Die Vertretung der Hamburger Referendars hat sich nunmehr die Forderung nach Abschaffung des Vorbereitungsdienstes zu eigen gemacht. Zu einer Vollversammlung im Plenarsaal des Hanseatischen Oberlandesgerichts erschienen fast hundert der etwa siebenhundert Hamburger Referendare – angesichts früherer Beteiligung eine geradezu sensationell hohe Zahl. Mit großer Mehrheit beauftragten sie den Vorstand (Referendarausschuß), Maßnahmen zur Abschaffung der Referendarausbildung einzuleiten. Bis zur Erreichung dieses Zieles solle er wenigstens auf die Abschaffung des Assessorexamens, auf eine bessere Besoldung und auf eine Verbesserung der Stellung der Referendare hinwirken.

Ein Flugblatt, das auf der Versammlung verteilt wurde, beschreibt die Mißstände des jetzigen Zustandes mit deutlichen Worten. Die Referendarausbildung, so heißt es da unter anderem, „hemmt eigenverantwortliches Denken, fördert Autoritätsgläubigkeit, erweitert die juristischen Fähigkeiten nur unwesentlich, erschöpft sich weitgehend in einer technischen Schulung, ohne den gesamtgesellschaftlichen Bezug des Rechts zu berücksichtigen, ist auf ein zweites juristisches Staatsexamen ausgerichtet, dessen Sinn und Nutzen in allen Berufszweigen bezweifelt wird, und hält den jungen Juristen auf Jahre in einer seinem Alter und seiner Vorbildung nicht angemessenen wirtschaftlichen Stellung“.

Der äußere Ablauf der Referendarversammlung bewies, welch schwere Versäumnisse man dem jetzigen System anlasten muß. In politischen Aktionen sind die Referendare ganz ungeübt; aber auch schon an Rhetorik und Diskussionsdisziplin fehlt es in erschreckendem Maße. Während heute studentische Vollversammlungen selbst mit mehreren tausend Teilnehmern straff geleitet werden und sich nur selten in Unordnung auflösen, herrschte bei den Referendaren Hilflosigkeit. Die Erörterung der „heißen“ Themen wurde immer wieder durch Geschäftsordnungsstreitigkeiten unterbrochen. „Die Referendare sind heute in einem Stadium wie wir vor drei Jahren“, meinte ein zuhörender Student.