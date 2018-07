Inhalt Seite 1 — AUS DER FORSCHUNG Seite 2 Auf einer Seite lesen

Nerven auf Irrwegen

Je älter ein Tier wird, desto mehr verliert sein Organismus die Fähigkeit, neue Nervenverbindungen herzustellen oder schon bestehende zu verändern. Diesen Schluß zieht Marcus Jacobson, Professor an der Johns Hopkins University, aus den Ergebnissen seiner Experimente. Der Forscher hatte bei jungen Kröten verschiedenen Alters ein Auge umgedreht und später die Nervenbahnen zwischen der Netzhaut dieses Auges und dem Gehirn untersucht. Ergebnis: Wenn das Auge vor dem zehnten Lebenstag der Kröte verdreht wird, bilden sich die Nervenverbindungen so, daß die Umkehrung wieder ausgeglichen wird, das Tier also mit dem Auge die Welt richtig herum sieht. Nicht so, wenn das Auge erst später verdreht wird. Dann nämlich wachsen die Nerven in der Weise, als sei mit dem Auge nichts geschehen – die Kröte sieht mit ihm alles verkehrt herum. Bei jungen Kaulquappen hat Jacobson Hautstücke vom Bauch auf den Rücken gepflanzt. Als er nach einiger Zeit dieses Transplantat auf dem Rücken kitzelte, bewegte das Tier ein Bein in Richtung Bauch; woraus hervorgeht, daß die Nerven, die von der verpflanzten Bauchhaut ausgingen, Verbindung mit dem Hirngebiet herstellten, das ihrer früheren Position auf dem Körper entsprach.

(Science, 7. Februar, S. 653)

Neuer Sichelzellen-Test

Ein neues einfaches und billiges Untersuchungsverfahren zur Ermittlung von Sichelzellen-Anämie hat die Pharmaziefirma Ortho Diagnosties (New Jersey) entwickelt. Diese angeborene Krankheit zeichnet sich dadurch aus, daß ein Teil der roten Blutkörperchen, die der Körper produziert, sichelförmig statt rund ist. Die verformten Zellen können ihre Aufgabe, Sauerstoff zu transportieren, nur unvollkommen erfüllen, weshalb insbesondere Herz, Lunge und Gehirn nur spärlich mit Sauerstoff versorgt werden. In vielen Fällen jedoch reicht diese Versorgung in normalen Lebenverhältnissen aus, so daß der Kranke von seinem genetisch bedingten Leiden nichts spürt. Aber im Jet, bei einer Bergtour oder unter Narkose, also dann, wenn die Sauerstoffaufnahme eingeschränkt ist, kann sich die Anomalie katastrophal bemerkbar machen und zum Schwachsinn oder Tod führen. Um dies zu verhüten, wäre es wünschenswert, die Sichelzellenanlage frühzeitig zu erkennen, doch die bisher möglichen Untersuchungsmethoden waren für Reihentests zu teuer. Das neue Verfahren, bei dem die Reaktion einer chemischen Substanz mit ein paar Tropfen Blut mit einer Sicherheit von 95 Prozent in wenigen Minuten das Vorhandensein der Sichelzellenveranlagung offenbart, soll hingegen nicht einmal einen Dollar kosten und sich deshalb für Routineuntersuchungen eignen.

(Mitteilung des Sickle Cell Center, University of Tennessee)

Schizophrenie – chemischer Irrtum?