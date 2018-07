Beiden meisten Autounfällen, die ohne nennenswerte Personenschäden glimpflich abliefen, ergibt sich dennoch oft genug das mit Recht so gefürchtete „dicke Ende“ erst aus allem, was folgt. Dazu gehört leider auch oft der Ärger mit den Versicherungsgesellschaften. Gegen solche „Leiden“ hat das Oberlandesgericht Karlsruhe im Urteil vom 16. Mai 1968 (4 U 169/66 in NJW 1968 S. 1333) ein wirkungsvolles „Rezept“ mit folgendem Wortlaut „verschrieben“:

„Nach Beschädigung eines Kraftfahrzeugs durch Verkehrsunfall ist es im Regelfall zur Schadensminderung angebracht, daß der Geschädigte über den Zeitwert seines Fahrzeugs, sowie über die tatsächlichen Schäden und über die voraussichtlichen Kosten der Reparatur ein privates Sachverständigengutachten erhebt. An die Voraussetzungen gegenteiliger Ausnahmefälle ist zum Schutz der Verkehrsteilnehmer vor zahlungsunwilligen Versicherungen ein strenger Maßstab anzulegen.“

Die Versicherungen schätzen solche Privatgutachten der Versicherten durchaus nicht und lehnen meistens auch die Übernahme der dafür entstandenen Kosten ab. Die Karlsruher Richter wenden gegen „rein formelhafte Wendungen“ der Versicherungen ein, daß es ungerecht sei, wenn der geschädigte Verkehrsteilnehmer gegenüber den geldgepolsterten Versicherungen in eine Zwangslage gedrängt würde und führen aus:

„Legte man nämlich nicht (an das Vorbringen der Versicherungen) den erwähnten strengen Maßstab an, sondern überwälzte man dem Geschädigten die Pflicht, die Notwendigkeit eines solchen Gutachtens für jeden einzelnen Fall durch konkrete Beweismittel nachzuweisen, so würde man ihm hierfür auch das Kostenrisiko überwälzen. Das könnte dazu führen, daß die Geschädigten in zahlreichen Fällen von Sachverständigengutachten Abstand nehmen, wodurch dann ihre Rechtslage gegenüber zahlungsunwilligen Versicherungen durchgreifend verschlechtert würde.“

Oft ermöglichen erst solche Gutachten den Geschädigten die Beweismöglichkeiten und damit ihr Recht gegenüber jenen Versicherungen, die eigentlich Helfer sein sollten.