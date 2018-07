Unter der Leitung von Professor Heinz Hermann Koelle, der den Lehrstuhl für Raumfahrttechnik an der Technischen Universität in Westberlin innehat, wird untersucht, wie die enormen Kosten der Raumfahrt auf ein wirtschaftlich erträgliches Maß zurückgeschraubt werden können. Gegenwärtig kostet es noch mehr als 8000 Mark, ein einziges Kilo Nutzlast in eine Erdumlaufbahn zu bringen.

Koelle schlägt ein „Neptun“ genanntes Gerät vor, das äußerlich mit einer herkömmlichen Rakete nichts mehr gemeinsam hat. Es handelt sich um ein kegelförmiges, spitz zulaufendes Gebilde in der Form einer überdimensionalen amerikanischen Weltraumkapsel, das bei einem Durchmesser von 60 Metern am Boden auch eine Höhe von 60 Metern erreicht, ein Startgewicht von 20 000 Tonnen hat, auf einer Werft gebaut werden müßte wie ein großer Ozeandampfer und eine Nutzlast von 400 Tonnen in eine Erdumlaufbahn oder 100 Tonnen auf den Mond transportieren könnte. Neptun, das von See starten und auch auf dem Meer wieder niedergehen würde, könnte zehn- bis zwanzigmal hintereinander eingesetzt werden und würde damit die Kosten des Transports von einem Kilo Nutzlast in eine Erdumlaufbahn auf etwa 400 Mark senken. A. J.