Haben wir die richtige Bundeswehr? Die Frage ist heute ein gängiges Diskussionsthema. In weniger radikaler Zuspitzung macht sie auch unter Politikern und Militärs die Runde. Kaum jemand ist bereit, sie ohne erhebliche Vorbehalte zu bejahen. Die Zweifel gelten dem Umfang und der Struktur der Armee.

Aber die Bundeswehr ist nicht nur ein innenpolitisches Anhängsel der Außen- und Sicherheitspolitik und ein riesiger Kostenfaktor im Bundesetat. Sie ist auch die größte Sozialorganisation in unserem Staat und ein wirtschaftliches Großunternehmen von gigantischem Ausmaß, das jährlich annähernd zwanzig Milliarden Mark bewegt. Rapide gesellschaftliche Veränderungen und technische Dynamik wirken mit ungeheurer Wucht auf die innere Verfassung der Armee ein. Sie tut sich schwer, in einem permanenten Anpassungsprozeß ihre materielle und geistige Modernität stets neu zu erobern.

Politische Wechselbäder, in die die Bundeswehr getaucht wird, hinterlassen ihre Spuren. Vor anderthalb Jahren wurde der Armee eine Schlankheitskur verordnet, weil die außenpolitische Einschätzung der Entspannungspolitik und die finanziellen Nöte eine Schrumpfung nahelegten. Die Invasion in die Tschechoslowakei am 21. August setzte diesem Prozeß, kaum daß er begonnen hatte, ein jähes Ende. Nun wird er in sein Gegenteil verkehrt. Allein in diesem Jahr noch wird die Bundeswehr um 20 000 Mann verstärkt.

Der absolute Vorrang der außenpolitischen Entscheidung in der Militärpolitik wird auch von den Militärs anerkannt. Das politische Interesse an den Streitkräften darf indessen nicht da enden, wo den Erfordernissen der Bündnispolitik Genüge getan und der Verteidigungsetat mit der finanziellen Kraft der Bundesrepublik ebenso mühselig wie unzureichend in Einklang gebracht wird. Da das Prinzip der Quantität nun wiederum vor dem der Qualität rangiert, besteht die Gefahr, daß die höhere Effektivität der Streitkräfte nur simuliert wird.

Das zu Beginn dieser Woche von Minister Schröder herausgegebene „Weißbuch“ zur Verteidigungspolitik der Bundesregierung ist in erster Linie eine amtliche Erläuterung zum Militärhaushalt, der in das Gedankengerüst der Sicherheitspolitik und der westlichen Strategie eingeordnet ist. Das „Weißbuch“ enthält die künftige personelle, materielle und finanzielle Planung für die Zeit bis zum Jahr 1972. Unabhängig von der außenpolitischen Notwendigkeit eines höheren deutschen Verteidigungsbeitrags stellt sich jedoch das Problem, wie die Streitkräfte beschaffen sein müssen, um diesen Anspruch erfüllen zu können. Die innere Situation der Bundeswehr muß dabei mitbedacht werden, denn die Integration der Streitkräfte in die Gesellschaft ist noch keineswegs so weit bewältigt, wie es öffentlich gern dargestellt wird.

Die Bundeswehr braucht eine raison d’être, die auf einem Consensus zwischen politischer Führung, Gesellschaft und Streitkräften beruht. Aber die Politiker hinterlassen ein Vakuum, in das mit Ressentiments aufgeladenes und rückwärts gewandtes Denken über die Wiederherstellung der militärischen Autorität einströmt.

Die Reformansätze der „Inneren Führung“ sind Ansätze geblieben. Zu einem gesellschaftspolitischen Konzept für die Streitkräfte, wie es der modernen Leistungsgesellschaft entspräche, ist sie – aus Scheu vor dem Konflikt – weder von innen noch durch Impulse von außen weiterentwickelt worden. Die Debatte über die Bundeswehr, für die das „Weißbuch“, samt allem, was es an längerfristiger Planung enthält und an existenziellen Problemen ausläßt, der Ausgangspunkt sein müßte – diese Debatte kann nur außenpolitisch und innenpolitisch zugleich geführt werden.