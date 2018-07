Der Alltag im Kasino von Alsdorf

Von Ruth Herrmann

Im Kasino von Alsdorf, der kleinen grauen Bergbaustadt im Aachener Steinkohlenbecken, nähert sich der Contergan-Prozeß der vierzigsten Verhandlungswoche. Wann und wie er enden wird, ist nicht abzusehen. Diese Wochen waren der kurze Anfang einer langwierigen Prozedur.

Niemand kann voraussagen, wie alt die Kinder mit den Mißbildungen sein werden, wenn das Aachener Landgericht das Urteil spricht. In diesem Jahr werden die meisten von ihnen (in der Bundesrepublik sind von 5000 Contergan-Kindern noch etwa 2500 am Leben) acht Jahre alt.

Die Anklagebehörde führt die angeborenen Mißbildungen auf den „neuartigen Wirkstoff“, das Thalidomid, zurück, das unter der Marke Contergan als harmloses Schlaf- und Beruhigungsmittel Ende der fünfziger Jahre in den Handel gebracht wurde. Die Hersteller dieses Mittels bestreiten die Kausalität, halten sie mindestens für nicht erwiesen.

„Warum“, frage ich einen ihrer Verteidiger, „warum haben Sie nicht versucht, eine einstweilige Verfügung dagegen zu erwirken, daß immer von Contergan-Kindern gesprochen wird? Liegt in dieser Bezeichnung nicht ein Präjudiz?“

„Der Begriff Contergan-Kinder hat sich durch die Presse und die Gespräche in der Öffentlichkeit – leider Gottes, müssen wir Verteidiger sagen – eingeprägt. Selbstverständlich liegt in diesem Ausdruck eine unzulässige Vorwegnahme des gesamten Beweisergebnisses. Aber wir sind in der Beziehung nicht besonders kleinlich und denken also immer davor: ‚die sogenannten‘. Die sogenannten Contergan-Kinder. Eine einstweilige Verfügung wäre möglich gewesen; aber ob es zweckmäßig gewesen wäre, ist fraglich. Jeder wird ‚sogenannte‘ denken – außer zum Beispiel Professor Lenz, der sagt, an der Kausalität wäre kein Zweifel.“