Von Marianne Kesting

Im Jahre 1964 schrieb Peter Weiss seinen „Marat“, das beste Drama der deutschen Nachkriegszeit. Vier Jahre später legt der Suhrkamp Verlag sein bisheriges dramatisches Werk in zwei stattlichen Bänden vor –

Peter Weiss: „Dramen“; Suhrkamp Verlag, Frankfurt; 2 Bände, 730 S., 34,– DM.

Man hat den so diskontinuierlich erscheinenden Verlauf von Weiss’ Theaterwerdegang in ein schönes Kontinuum zusammengefaßt, er begann mit schaurig-komischen Surrealgrotesken und endete – vorläufig – mit politischen Lehrstücken über die augenblicklichen Weltkonflikte. Der durchaus; von moritatenhaften Zügen überlagerte „Marat“ erweist sich darin als ein Drehpunkt nicht nur, weil sich an ihm Weiss’ Konversion zum Marxismus vollzog. Die Darstellung eines surrealen Chaos, in den frühen Stücken durchaus mit grimmiger Freude vorgetragen, gerät im „Marat“ in ein Zwielicht, um dann mit der sozialistischen Utopie konfrontiert und kritisiert zu werden. Es wiederholte sich der Weg Brechts.

Von der grotesken Moritat ging Brecht als Lyriker aus. Seinem „Jakob Apfelböck“ etwa entspricht Weiss’ szenische Moritat „Nacht mit Gästen“. Hier wie dort ergibt sich eine exakte Umkehrung bürgerlicher Verhaltensweisen und Einschätzungen: Die Bürger erweisen sich als Verbrecher, der Verbrecher hat bürgerliche Sehnsüchte; gemordet wird en passant‚ mehr aus Zufall, und schließlich steigen die Kinder über die Leichen ihrer Eltern hinweg zu unheimlichem Singsang ungerührt ins Freie, naiv und grausam, triebhaft unschuldig wie Jakob Apfelböck, Im trauten Heim ist das Chaos ausgebrochen. Der Mörder Kaspar Rosenrot ist nicht mehr etwa der Gegenpol zum Bürgerlichen, sondern der innerste Ausdruck dieses Chaos: Darum wird er von der Familie akzeptiert.

In der Surrealgroteske „Die Versicherung“, Weiss? vorhergehendem Stück, das mit ganz ähnlichen Mitteln arbeitet, erweitert sich der Gruseldramenhorizont auf die gutbürgerliche Gesellschaft, in der alles drunter und drüber geht. Da hilft die Versicherung, die der Polizeipräsident Alfons eingehen will, nicht mehr. Schon seine Festgäste bei der Abendgesellschaft zeigen befremdendes Benehmen. Sie werden durch einen Dr. Kübel in eine Privatklinik gebracht, die sich als eine Art Irrenanstalt entpuppt, wo die Patienten gefoltert und in Käfige gesperrt werden. Das ganze Stück besteht aus einer Aneinanderreihung von Grausamkeiten und komischen erotischen Schocks. Da läßt eine Frau ihren Mann, der, an den Füßen aufgehängt, am Fensterrahmen sich festhält, ungerührt in die Tiefe fallen; da vergewaltigt ein Herr Grudek die zufällig vorbeikommende Hulda hinter einem Kohlenhaufen; da vereinigt sich der Verbrecher Leo mit der Frau des Polizeipräsidenten im Mülleimer; da begräbt die Kinderschar des Polizeipräsidenten hocherfreut den von Leo erwürgten Hund Pluto; da entfaltet sich in Dr. Kübels Privathaushalt eine schaurig komische Idylle – kurzum: das Chaos ist ausgebrochen, und der Polizeipräsident, der sich versichern lassen wollte, wird zu allererst unter ihm begraben. Schließlich herrschen Anarchie und Revolution auch draußen: „Die Ziegel fallen von den Dächern. Das ist noch gar nichts. Das ist nur der Anfang. Ihr werdet sehn, was noch kommt.“

Chaos, Unrecht und Gewalt, die unter dem Deckmantel der Bürgerlichkeit sich nicht mehr verbergen können, dringen auf die Straße. Die vom Verbrecher Leo angeführte Revolution ist nur ihre folgerichtige Fortsetzung, nicht etwa ihr Ende. Und Peter Weiss scheint ihr in der „Versicherung“ mit eben jenem grimmigen Sarkasmus zuzustimmen, der einst Brecht in der „Hauspostille“ bewog, die bolschewistische Armee grinsend in des „Bürgers Paradeis“ zu führen, Chaos von Anarchie verschlingen zu lassen und ein Sodom und Gomorrha, das den Untergang verdient, auch dem Untergang zu überantworten.