München

Donnerstag vergangener Woche am späten Nachmittag in Hilberts Parkhotel in Bad Nauheim: ständig treffen neue Gäste ein. Im Speiseraum werden die Tische gedeckt. Am Abend findet ein Essen der Teilnehmer der Thorax-Chirurgischen Arbeitstagung statt. Die deutschen Herz- und Lungenchirurgen wollen Erfahrungen austauschen.

Auf dem Tagungsprogramm stehen Vorträge der Münchner Herzspezialisten Professor Rudolf Zenker, Direktor der Chirurgischen Universitätsklinik München, der vor elf Jahren die erste deutsche Operation mit der Herz-Lungen-Maschine wagte, Professor Werner Klinner, der seit 1960 die Herzchirurgische Abteilung an Zenkers Klinik leitet, und Privatdozent Fritz Sebening, der zweite Mann im Münchner Herzoperationsteam. Gegen sieben Uhr, kurz vor dem Abendessen, geht ein Geraune durch die Hotelhalle: „Wissen Sie schon? Zenker kommt nicht. Er hat es heute gemacht.“ Mit „es“ ist die erste deutsche Herztransplantation gemeint.

Als die Nachricht in Bad Nauheim anlangte, schlug das Herz der 39jährigen Emma Salvermoser aus Günding bei Dachau schon viereinhalb Stunden in der Brust des 36jährigen Kraftfahrers Josef Zehner. Die Operateure Klinner und Sebening hatten den Operationssaal vor einer Stunde verlassen. Acht Stunden hatte die Operation gedauert. Die Entnahme des Herzens der bei einem Autounfall am Tag zuvor tödlich verletzten Emma Salvermoser und das Einnähen in der Brust des Empfängers Zehner hatte den geringsten Teil der Operationszeit beansprucht, ganze 65 Minuten. Der Rest der Zeit wurde für die Versorgung des Patienten aufgewendet.

Während sich die Kollegen in Bad Nauheim zum Abendessen niederließen, bereiteten sich die Münchner Herzspezialisten auf eine lange Nacht vor. Es stand nicht gut mit dem Patienten. Das Herz schlug zwar, aber es ließ bald in seiner Leistung nach. Die Chirurgische Klinik in der Nußbaumstraße war von Reportern und Fernsehteams umlagert. Entgegen den Absichten Professor Zenkers, der die Operation von der Öffentlichkeit unbemerkt ablaufen lassen wollte, war die Nachricht schon am Nachmittag durchgesickert. In den Abendnachrichten erklärte Professor Zenker vor den Fernsehkameras: „Die Operation verlief programmgemäß. Das übertragene Herz hat seine Funktion übernommen. Über die weiteren Aussichten ist bei der Schwere der Erkrankung des Empfängers nichts Sicheres zu sagen.“

Die Herzoperateure in München waren seit langem auf die Transplantation vorbereitet. Schon im Mai vergangenen Jahres haben sie eine keimfreie Station für die Nachbehandlung des möglichen Empfängers eingerichtet, die dann im Oktober und November noch einmal umgebaut und verbessert wurde. In München wurden auch nahezu hundert Tierversuche gemacht.

Klinner und Sebening verfügen über die Erfahrung, die mehr als 2000 Operationen am offenen Herzen (mit Herz-Lungen-Maschine, im Gegensatz zur Operation am geschlossenen Herzen, die ohne Herz-Lungen-Maschine erfolgt) vermitteln. Die beiden Herzchirurgen, die einander als Operateure abwechseln und privat eng befreundet sind, haben seit 1959 mehr Korrekturen der Fallotschen Tetralogie (das Zusammentreffen von vier angeborenen Herzfehlern) vorgenommen, als irgendein anderes Herzteam in Europa. Rund 400 dieser komplizierten Operationen haben sie hinter sich.