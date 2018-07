Inhalt Seite 1 — Das Unternehmen ist ihm wichtiger als die Sippe Seite 2 Seite 3 Auf einer Seite lesen

Von Kurt Simon

Nach freundlicher Begrüßung deutet er lässig zur Tür seines Arbeitszimmers: „Bitte, treten Sie doch ein ...“ Otto Wolff von Amerongen hält im Alltag offensichtlich wenig von einem feierlichen Empfangszeremoniell, wie es hier und da Deutschlands Spitzenbosse noch pflegen.

Er hat es auch nicht nötig. Der fast zwei Meter große Chef einer Unternehmensgruppe, die ungefähr drei Milliarden Mark jährlich umsetzt, wirkt trotz seiner fünfzig Jahre immer noch wie ein jugendlicher Sportler, der soeben vom Tennisplatz kommt. Der baumlange schlanke Mann wirkt dennoch eher elegant als salopp und strahlt eine natürliche Selbstsicherheit aus.

Am 26. Februar wird Otto Wolff von Amerongen – der zweite Name ist mütterliches Erbe – vom Deutschen Industrie- und Handelstag (DIHT) zum neuen Präsidenten gewählt. Es handelt sich um eine der angesehensten Spitzenpositionen, die die deutsche Wirtschaft zu vergeben hat. Dr. Ernst Schneider, der sich nach sechsjähriger Amtszeit zurückziehen möchte, und Dr. Alwin Münchmeyer waren seine Vorgänger.

Dem künftigen DIHT-Präsidenten ist die Arbeit der Industrie- und Handelskammern (IHK) nicht fremd. Seit einigen Jahren ist er Präsident der IHK Köln. Auf die Frage, wie er sich sein Wirken als DIHT-Präsident vorstelle: Die Spitze der 81 deutschen Kammern dürfe trotz aller anderen wichtigen Aufgaben nicht die enge Verbindung zu den einzelnen Kammern verlieren, sonst laufe sie Gefahr, im luftleeren Raum zu operieren.

Ihm ist also nicht entgangen, daß sich die Arbeit des DIHT in den letzten Jahren zu einem beachtlichen Teil auf die Beratung der Bonner Wirtschaftspolitiker konzentriert hat. Der Rat des DIHT wurde immer häufiger in Anspruch genommen. Um ein Beispiel zu erwähnen: Die Vorbereitung auf die Gesprächsrunden der „Konzertierten Aktion“ bei Bundeswirtschaftsminister Schiller erfordert vom DIHT-Hauptgeschäftsführer Dr. Düren und seinen Mitarbeitern einen ungewöhnlichen Aufwand an Zeit und Kraft, mehr als Außenstehende vermuten. An Schillers rundem Tisch hat der DIHT-Sprecher nämlich die schwierige Aufgabe, die Gesamtinteressen der gewerblichen Unternehmer zu vertreten.

Da ist es mit einer einfachen Summierung der Einzelinteressen nicht getan. Otto Wolff von Amerongen weiß es aus eigener Erfahrung als Präsident der Kölner Kammer. Er möchte aber sicherstellen, daß die Spitze der deutschen Industrie- und Handelskammern sich mehr noch als bisher das in den örtlichen Kammern vorhandene Fachwissen zunutze macht, das diese durch die engen Verbindungen zu den einzelnen Unternehmen ihres Bereiches besitzen. Die Erfahrungen der Praxis sollen bei dem wirtschaftspolitischen Wirken des DIHT nicht zu kurz kommen. Der designierte DIHT-Präsident wünscht auch eine möglichst noch engere Zusammenarbeit mit den anderen Spitzenverbänden der Wirtschaft.