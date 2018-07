Von Willi Bongard

Die Studenten der Nationalökonomie von heute sind die Wirtschaftspolitiker, Verbandsfunktionäre, Publizisten und Manager von morgen. Wer lehrt gegenwärtig an unseren Universitäten Wirtschaftswissenschaften? Welche Richtungen werden vertreten, welche Forschungsmethoden werden angewandt? Die ZEIT stellt in einer neuen Serie Professoren der Nationalökonomie vor, die sich über ihre Fakultät hinaus einen Namen gemacht haben und durch Forschung und Lehre das wirtschaftliche Geschehen direkt oder indirekt beeinflussen.

Von Max Planck, dem großen Physiker, ist bekannt, daß er ursprünglich Nationalökonomie studieren wollte. Nachdem er in einige Vorlesungen hineingehört hatte, überlegte er es sich anders. Planck glaubte den intellektuellen Anforderungen, die da an ihn gestellt wurden, nicht gewachsen zu sein. Die Materie schien ihm allzu kompliziert und verwirrend – für seinen mathematischen Verstand. Wenn man so will, hat die Welt der Nationalökonomie die Quantentheorie zu verdanken ...

Der Fall Planck dürfte sich heute kaum wiederholen, ja, er ist viel eher in umgekehrter Version denkbar. Man könnte sich durchaus vorstellen, daß ein Erstsemester der Physik oder Mathematik per Zufall in ein nationalökonomisches Kolleg geraten und der Faszination der Zahlen, Formeln und Kurven erliegen würde.

Die Kolleghefte, wie sie beispielsweise die Studenten der Universität Hamburg während der Vorlesung „Volkswirtschaftliche Theorie“ von Professor Dr. Harald, Jürgensen vor sich ausbreiten, könnten auf den ersten Blick ebensogut in ein mathematisches Kolleg passen.

Wehe dem, der auf dem Gymnasium nicht gelernt hat, Gleichungen zweiten Grades aufzulösen! Wer mit der höheren Mathematik auf Kriegsfuß steht, für den wird die volkswirtschaftliche Theorie, wie sie von Jürgensen seit Jahren im Auditorium maximum der Hamburger Universität vorgetragen wird, nachgerade zur „Abschreckungstheorie“.

Professor Jürgensen, Jahrgang 1924, gehört, zu der mittleren Generation deutscher Nationalökonomen, die den grundlegenden Wandel in der Wirtschaftstheorie während der letzten zwanzig Jahre zwar nicht selbst herbeigeführt, aber während ihres Studiums von Anfang an mitvollzogen haben. Das gilt vor allem für die mathematische Methode in der Wirtschaftstheorie.