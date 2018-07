Inhalt Seite 1 — Der General trotzt Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Theo Sommer

Eine Wiederannäherung zwischen Frankreich und den Vereinigten Staaten? Bei seinem Amtsantritt mochte Richard Nixon wirklich geglaubt haben, daß sie mit einigem guten Willen zu bewerkstelligen sei. Mittlerweile hat er die Hoffnung wohl fahren lassen. In den letzten Tagen ist klargeworden, daß eine Aussöhnung mit Paris nur nach einer amerikanischen Totalkapitulation vor de Gaulle möglich wäre – und nur bei völliger Abkehr von den Leitgedanken, die ein Vierteljahrhundert lang die Europa-Politik Washingtons bestimmt haben.

Selbstherrlich, wie das ihre Art ist, streuen die Sprecher des französischen Staatspräsidenten in Paris aus, daß de Gaulle mit Nixon nur über drei Themen zu reden gedenke: Vietnam, Nahost, internationale Währungsfragen. Die Zukunft der NATO, Europas Struktur in den siebziger Jahren, Englands Verhältnis zum Kontinent – all das soll sorgsam ausgespart bleiben. Und Flexibilität, ein Mindestmaß an Entgegenkommen, ist allein in der Währungspolitik zu erwarten. Was Vietnam und den Orient angeht, so heißt es in Paris, müsse sich Nixon schon dem französischen Standpunkt anbequemen. Charles de Gaulle will keinen Kompromiß.

Das zeigt sich auch an der Europa-Politik, die der General kurz vor der Präsidenten-Reise in die Alte Welt noch einmal mit krasser Unmißverständlichkeit umrissen hat. Im Streit um die Westeuropäische Union, den er künstlich vom Zaun gebrochen hat, macht er abermals deutlich, daß er kein einheitliches Westeuropa will – es sei denn, es unterwerfe sich dem Willen des französischen Staatspräsidenten. Daß die Europäer im gemeinsamen Einvernehmen definieren, was Europa sein soll, was für eine Politik es treibt, welches Verhältnis zu Amerika es sucht – diese Selbstverständlichkeit schlägt er brüsk in den Wind. Lieber will er gar kein Europa als eines, dessen Linie er nicht selber bestimmt.

Das ist der Grund, weshalb de Gaulle jetzt gegen die WEU Front gemacht hat. Selbst die zaghaftesten Vorschläge in diesem Gremium, das die sechs EWG-Staaten und Großbritannien unter einem Dach vereint, eine „europäische Identität“ sichtbar zu machen, treffen auf seinen Widerstand. Nicht nur, daß im Beisein Frankreichs nicht über Europa gesprochen werden soll – nun will er den übrigen WEU-Staaten auch noch verbieten, unter sich über Fragen zu sprechen, die sie gemeinsam interessieren. Und er droht mit dem Austritt Frankreichs aus der WEU, falls sich die anderen Partner nicht seinem Willen fügen.

Damit ist erneut augenfällig geworden, daß Frankreichs gegenwärtige Regierungspolitik zutiefst antieuropäisch ist. Antiamerikanisch ist sie ohnehin; das kam aufs neue in der Erklärung des Quai d’Orsay zum WEU-Streit zutage, die den Briten vor allem eines zum Vorwurf machte: daß sie „noch immer dazu neigen, sich nach den amerikanischen Standpunkten zu orientieren, und noch nicht bereit sind, sich einer europäischen Gemeinschaft anzuschließen, deren Berufung die Unabhängigkeit ist“. Unabhängig ist dabei gleichbedeutend mit profranzösisch.

Denn nach wie vor kommt es de Gaulle nicht auf eine wahrhaft europäische Politik an, sondern einzig und allein auf den Status Frankreichs. Er bleibt ein französischer Nationalist, der das zukünftige Schicksal Frankreichs nicht im Verein mit den übrigen europäischen Völkern sieht, sondern in einer eingebildeten Gemeinsamkeit mit den permanenten Mitgliedern des Sicherheitsrats: USA, UdSSR, England, Frankreich – und über kurz oder lang auch Rotchina. Soll Europa zusehen, wo es bleibt, Hauptsache, Frankreich steht auf erhöhtem Podest.