Von Sandra Sassone

Rom, im Februar

Der Nationalkongreß der Kommunistischen Partei Italiens in Bologna hat in mancher Hinsicht einen Wendepunkt in der Geschichte dieser Partei und in der Entwicklung der internationalen kommunistischen Bewegung markiert. Seine hervorstechenden Ergebnisse sind:

Die Entmythologisierung des auf Moskau ausgerichteten Einheitsbegriffes vom proletarischen Internationalismus, die Milderung der, durch den „demokratischen Zentralismus“ abgesicherten, innerparteilichen Diktatur, der – wenn auch noch inoffizielle – Übergang der Parteiführung von der alten, im Exil der Stalin-Ära geprägten Garde (Togliatti, Longo), in die Hände der jüngeren Parteigeneration, als deren Exponent der sechsundvierzigjährige Enrico Berlinguer zum stellvertretenden Generalsekretär der Partei gewählt wurde.

Berlinguer lehnte es ab, die Invasion der Tschechoslowakei nur als bedauerlichen Irrtum zu werten. Er deutete den Überfall als Beweis der inneren Widersprüche im sozialistischen Lager. Er nahm ihn zum Anlaß, um die Fragwürdigkeit des ganzen Systems, der Beziehungen zwischen Gesellschaft und Staat, zwischen Volk und Partei, zwischen Ideologie und Macht im kommunistisch beherrschten Ostblock aufzuzeigen. Und er stellte diesem System den „italienischen Weg zum Sozialismus“ gegenüber, dessen Ziel ein „sozialistisches Italien“ sei, das sich „grundlegend von allen bisher verwirklichten sozialistischen Gesellschaftsordnungen unterscheiden werde“.

Trotz solch tiefgehender Differenzen stand ein Bruch mit Moskau keinen Augenblick zur Debatte. Im Hauptquartier der italienischen Kommunisten weiß man, daß der Weg des Antisowjetismus zur Parteispaltung führen würde.

Noch stärker als in der Kritik an den Prager Ereignissen machte sich die allgemeine Stimmung Luft in der eisigen Aufnahme, die den allzu bereitwilligen Sowjettrabanten bereitet wurde. Der Pole Klisko und der SED-Gastdelegierte Albert Norden fanden mit ihren Treueschwüren gegenüber der Sowjetunion und mit ihren Angriffen auf die Bundesrepublik Deutschland keinerlei Echo. Norden versuchte vergeblich, den Kongreß zu einer Anti-Bonn-Reaktion zu bewegen. Keiner zeigte sich bereit, ihm den „Bonner Revanchismus und Militarismus“ abzunehmen. Nicht einmal die Unità ließ sich dazu herbei, die betreffenden Passagen aus seiner Rede auch nur zu erwähnen. Die italienischen Genossen spendeten zwar noch Beifall, als der Abgesandte Ulbrichts auf die Existenz von Palmiro-Togliatti-Klubs in der DDR hinwies. Sie rührten jedoch keine Hand mehr zum Applaus, als er das Garibaldi-Regiment der Nationalen Volksarmee erwähnte und dann zum Stoß gegen die Bundesrepublik und gegen die SPD ansetzte.