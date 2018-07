Im neuesten Heft der in der DDR erscheinenden Kunstzeitschrift Bildende Kunst wird – ein bißchen spät, aber immerhin – in einem Referat die documenta ’68 abgehandelt. Fazit: „,documenta 4‘ war eine komplette Absage an die Kunst.“

In dem ebenso lesenswerten wie anstrengend zu lesenden Essay-Band „Die nicht mehr schönen Künste“ (erschienen im Wilhelm Fink Verlag, München) schließt Max Imdahl sein Referat über „Vier Aspekte der Grenzüberschreitung in der bildenden Kunst“ mit der Frage, ob denn angesichts der derzeitigen Situation, in der die ästhetische Konsolidierung weitgehend verweigert und nur eine „unendgültige Wirklichkeit“ geliefert wird, „die Frage nach der Kunst und nach dem Ästhetischen oder dessen Überschreitung“ noch angemessen sei. Und im gleichen Band spricht Jürgen Wissmann in seinem Artikel über „Pop Art oder die Realität als Kunstwerk“ von der von den zeitgenössischen Künstlern praktizierten „Reduktion künstlerischer Tätigkeit bis zu ihrer Vermeidung“; Resultat: „So erbringt die Pop Art einen kunstimmanent verstandenen Fortschritt, indem sie die ästhetischen Kategorien den realen Gegebenheiten anpaßt; im selben Maße, wie sie diese Angleichung vollzieht, ist auch die Wirklichkeit selbst imstande, den Fortschritt der Kunst zu bewirken.“

Werner Hofmann, der künftige Direktor der Hamburger Kunsthalle, tritt sein neues Amt an, indem er das, was es dort zu besorgen gibt, vorher noch einmal kräftig in Zweifel zieht. Seine Ausführungen zum Thema „Kunst – wie lange noch?“ enden mit der Feststellung, daß jeder Künstler, der „weder mit der Kulturaura paktieren, noch in die Konsumzirkulation eintreten will“ (und wer will das schon; oder besser: wer will sich das schon nachsagen lassen?) konsequenterweise aufhören müsse mit der Produktion. Das wäre, so Hofmann, der einzige Entschluß, „der die im Titel gestellte Frage eindeutig beantwortet“.

Die vier hier Zitierten sind gewiß kaum verdächtig, von derselben Position her zu argumentieren. Und doch bestehen sie, jeder auf seine Weise, auf dem Ende der Kunst. Wenn Imdahl die Frage nach der Kunst nicht mehr stellen möchte, renunziert er damit auch das Phänomen. Wenn, wie Wissmann sagt, der Kunstbegriff heute so erweitert ist, daß er die gesamte Realität umfaßt, dann fragt es sich, was es da noch zu diskutieren gibt über die Kunst. Die Totalitär der Kunst ist auch gleichzeitig ihre Aufhebung, Wenn Hofmann nur jenen Künstler als konsequent achtet, der aufhört, dann brauchte er, wenn es noch irgend konsequente Menschen gäbe, sein neues Amt eigentlich gar nicht anzutreten Einzig der Bildenden Kunst, so scheint es, gereicht der Tod der Kunst zum Vorteil und zur Aufforderung zum eigenen Weitermachen: „Unser Wahrheitskriterium sind die Erfolge einer zwanzigjährigen Praxis. Aber eine Gegenprobe beruhigt jeden Rechner, und wir registrieren, daß die ‚documenta 4‘ mit aller wünschenswerten Eindeutigkeit belegt, wohin die Dekadenz führt...“

Die Tatsache, daß die Kunst nicht nur wieder. einmal, sondern dieses Mal von so auffallend vielen und verschiedenen Seiten totgesagt wird, spricht, so will es allmählich scheinen, für ihre ungeheure Vitalität. Einigen wir uns daher vielleicht doch auf Werner Hofmanns Satz, daß es so lange noch Kunst gibt, „solange es Designatoren von Kunst und solange es Medien gibt, die von solcher Designation ihre Existenzberechtigung beziehen“. Also vermutlich noch eine ganze Weile. Auf jeden Fall so lange, wie die Bildende Kunst, Max Imdahl, Jürgen Wissmann und Werner Hofmann ihr Ende annoncieren.

Petra Kipphoff