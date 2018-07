Inhalt Seite 1 — Der Versuch, ohne Utopie zu leben Seite 2 Auf einer Seite lesen

Wer sich tagaus, tagein, von morgens bis abends mit politischen Fragen beschäftigt, der verfällt leicht in die reichlich hoffärtige Gewohnheit, alles, was Gelegenheitspolitiker zu diesen Themen zu sagen haben, für uninformiert, abwegig, verstiegen – kurz für eher belanglos – zu halten.

Günter Grass ist einer der wenigen Schriftsteller, deren Stellungnahme zu politischen Fragen immer fundiert ist. Er ist der einzige seiner Artgenossen, der Mühsal und Ungelegenheiten nicht scheut, der sich in die Niederungen politischer Wahlkämpfe und Bezirksversammlungen stürzt und der sich der Mühe unterzieht, auch das Unterfutter der Fragen zu studieren, zu denen andere nur ad hoc konzipierte, möglichst brillant formulierte Meinungen beisteuern.

Was also, wenn Grass ein „Zeitstück“ schreibt – ein politisch-pädagogisches Stück? Er selbst sagt, er wolle fort von der vordergründigen Dramatik, die die Tat in den Mittelpunkt stellt. Es gehe ihm vielmehr darum zu klären, „was alles passiert, bevor es zur Tat kommt oder nicht zur Tat kommt“.

So ist denn in diesem Stück alles auf Diskussion und Abhandlung gestellt und bleibt ein wenig papieren; aber schließlich, warum nicht – im Zeitalter der Sprechstücke sollte dies ja durchaus zulässig sein. Mit eben jenem Umstand hängt auch zusammen, daß die fünf Personen, die auf der Bühne erscheinen, recht stereotyp wirken: Der Zahnarzt ist ein zwischen Zynismus und Weisheit angesiedelter Pragmatiker, der das Leben und den Lauf der Geschichte kennt und mit bon sens oder common sense – wie man will – die Auseinandersetzungen kommentiert, die sich da zwischen den beiden Generationen abwickeln. Er weiß als einziger, daß der Mensch eine fehlerhafte Konstruktion ist und der Fürsorge bedarf.

Natürlich ist das junge Mädchen radikaler als ihr Freund. Mädchen sind immer kompromißloser – auch erbarmungsloser: „Jetzt beginnt wieder das so beliebte Objektivieren“, sagt sie schnippisch, als der Studienrat zur Abschreckung seine traurige Geschichte von den verbrannten U-Boot-Leuten aus dem letzten Krieg erzählt. Immer wieder greift sie ihn an, weil er Flip „verunsichert“, ihm sein Vorhaben ausreden will, statt ihm Mut zu machen. Sie träumt schon von den Pressekonferenzen und Solidaritätskundgebungen nach der Tat.

Flip hat mehr Abstand: „Die, die liest ihren Mao wie meine Mutter ihren Rilke“, meint er abschätzig von seiner Freundin, deren „Gruppenmief“ er verabscheut. Gleich ihr macht er sich lustig über die Verehrung, die die Erwachsenen dem 20. Juli, dem 17. Juni, entgegenbringen: Daten, Daten, Feiertage ... Heimlich allerdings verehrt er einen unbekannten Widerstandskämpfer, der den Vorzug hat, daß er mit 17 Jahren umgebracht wurde.

Der Protest der Jungen gegen die Wohlstandsgesellschaft, die sich ihnen in den „kuchenessenden Pelztieren“ bei Kempinski verkörpert (was den Zahnarzt zu der süffisanten Bemerkung veranlaßt, man solle die Torten nicht dämonisieren), erweckt auch beim Studienrat und seiner Kollegin mit der unbewältigten Vergangenheit Widerhall. „Auch wenn Scherbaum nichts tut, unsern Dreck hat er aufgewühlt.“ Beide stellen fest, dies sei nicht ihre Welt. Die hatten sie sich ganz anders vorgestellt, als sie siebzehnjährig, skeptisch und frühreif aus dem Schlamassel des Zweiten Weltkrieges herauskamen. Aber dann mußten sie sich durchboxen und anpassen und hatten keine Zeit, die Welt zu verändern. Jetzt meinen sie, es müsse doch etwas passieren; ja, in euphorischen Momenten glaubt die Studienrätin sogar, es sei den Jungen aufgetragen zu vollbringen, was sie, die Älteren, nicht zuwege brachten.