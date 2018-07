Von Eka von Merveldt

Es war ein mobiles Gespräch, wie es Leuten, die mit dem Reisen zu tun haben, angemessen ist. Peter Neckermann, der älteste Sohn des Versandhauses, dem mein Besuch galt, einer der beiden persönlich haftenden Gesellschafter (Geschäftsinhaber) des Unternehmens – der andere ist Josef Neckermann, der Vater – führte mich in das für unauffällige Repräsentation hergerichtete Besucherzimmer mit dem großen runden Konferenztisch, an dem wir etwas verloren saßen, später zogen wir in „das Reich des Vaters“, ein Stockwerk tiefer, zum Essen. Eine Küche für gehobene Ansprüche sorgt hier bis spät in den Abend für die Bewirtung von Geschäftsfreunden des In- und Auslandes. Dann wanderten wir über lange Korridore und Treppchen und vorbei an gläsernen Empfangskästen in die lichtdurchfluteten, großen Arbeitsräume des Juniorchefs („Ich liebe es hell“) im sechsten neu aufgestockten Flur des riesigen Geschäftshauses von 270 Meter Länge.

Der Bau von Eiermann mit dem auffallend roten Betonbaldachin über dem Eingang ist in der Gegend weithin bekannt. Er liegt in einem Industrievorort von Frankfurt an der Hanauer Landstraße und ist von einer Fabrik nicht zu unterscheiden. Der Warenkatalog dieses Versandhauses bietet neben den Konsumwaren auch Luxusartikel für jedermann: Nerzmäntel, Farbfernsehgeräte (ein Sechstel des Marktes), Motorboote, Fertighäuser und, wen wundert es noch, Investmentzertifikate, Versicherungpolicen und – Fernreisen. Die Ware Reise war unser Thema. In einem, wie mir schien, interessanten Augenblick, in dem das harte Unterbieten der Preise aufgehört hat. Die „Neckermann und Reisen“ (NUR-Neckermann – ein Werbetrick) versucht, sich vom Versandhaus-Image und dem Geruch des „billigen Jakob“ zu befreien. Ein Gespräch in einem Augenblick, in dem dieser heftig expandierende Wirtschaftszweig eine Größenordnung erreicht hat, die es nötig macht herauszufinden, wie die zukünftige Entwicklung sein wird. Es wird ein Anwachsen der Reisekapazität bis 1975 auf 57 und 1980 sogar auf 67 Prozent geschätzt; die Zahl der Urlauber wird von jetzt 20 Millionen auf 48 Millionen steigen. Großunternehmen bemächtigen sich des Erfindens und Handels mit Reisen und unterstützen. Forschungsinstitute, die in gebotener Eile die Motive moderner Nomaden für ihre Züge durch die Welt und die unbekannten und wechselnden Ziele ihrer Sehnsucht herausfinden wollen. Die Investitionen werden sowohl für Verkehrsmittel (Jumbojets) wie für die Entwicklung von Ferienzentren so gewaltig, daß sie nur von Großunternehmen zu tragen sein werden. Es wird organisatorische und planerische Initiative verlangt. Die Risiken wachsen. Internationale Zusammenschlüsse zur Füllung der Großraumflugzeuge und Mammuthotels in präparierten Landschaften stehen bevor.

Neckermann hat mit den Methoden dynamischen Managements und der Anwendung der Geschäftsprinzipien des Versandhandels den Reisemarkt revolutioniert, und er hat es geschafft, mit dem Einsatz des Katalogs in Millionenauflage (die Auflage des Reiseprospekts für die Sommersaison 1969 beträgt vier Millionen), mit einer modernen Elektronikanlage und dem bekannten Namen Neckermann sowohl als Tycoon by vocation – die Übersetzung aus dem Werbeprospekt in englischer Sprache läßt Tycoon (großes Tier) aus Berufung, Eignung, Neigung und Anlage zu – als auch durch den primitiven Slogan „Neckermann macht’s möglich“. Über die Bundesrepublik hinaus hat er den Ruf eines großen Sportmannes, Dressurreiters und Olympiasiegers.

In dieser Zeit der Wachablösung, in der die Pioniere des Wiederaufbaus ihren Nachfolgern Platz machen, hat der alte Neckermann, der das Unternehmen unter mancherlei widrigen Umständen aus dem Nichts nach dem Kriege zu seiner jetzigen Höhe führte, das Glück, seinen ältesten Sohn immer stärker in das Geschäft hineinwachsen zu sehen. Und auch der zweite Sohn Johannes ist kein Playboy, wie das reichen Vätern so passiert. Daß er eine Schönheitskönigin heiratete, brachte ihn nicht davon ab, gründliche Branchenkenntnisse und Erfahrungen vornehmlich in USA zu sammeln. Er ist zur Zeit Assistent des Vaters und dürfte eines Tages auch eine Schlüsselposition einnehmen. Der 32jährige Sohn Peter bestimmt die Geschicke der gesunden Töchter: Neckura Neckermann Versicherungs AG, NAB Neckermann Anlage-Beratung, Gesellschaft zur Vermittlung von Kapitalanlagen mbH, Neckermann-Eigenheim GmbH und NUR Neckermann & Reisen GmbH & Co, KG.

Nur einmal hat das erfolgreiche Familiengespann, das eine glückliche Personalpolitik treibt und neben dem Geschäftssinn einen ausgeprägten Familiensinn besitzt, sich von einem sehr fähigen Mann getrennt, von Herbert Haum, der das Reiseunternehmen Neckermann rigoros gegen viele Widerstände zu schnellem Erfolg führte. Dieser starke Mann, der in der Branche einen Ruf wie Donnerhall besitzt, hat, wie das heute üblich ist und erkauft wird, noch bis zum Ende des nächsten Jahres Wettbewerbsverbot und ist aktionsunfähig.

Peter Neckermann sieht seinem asketischen, hohlwangigen Vater sehr ähnlich, der selbst noch jung, noch nicht 60 Jahre alt, vital, sportlich, geschmeidig, unverbraucht und imponierend. ist. In Peters Alter war der Senior als junger Textil-