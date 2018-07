Olpe

Sieh, da geht Helene hin, eine schlanke Büßerin“, reimte Wilhelm Busch vor hundert Jahren über seine Fromme Helene, die schließlich wegen ihres lasterhaften Lebenswandels vom Teufel geholt wurde. „Es ist zu spät, drum stantepeh, pack deine Sachen! So! Ade!“ schrieben mit Wilhelm Busch am ersten Montag des Monats Februar die Eltern in der bergischen Gemeinde Olpe auf ein Plakat und ließen den Schulbus mit diesem Schmuck, doch ohne Kinder, zur Dorfschule rollen. Dort wartete in einem ungeheizten Klassenzimmer die fromme Helene von Olpe vergebens auf ihre Schüler.

Denn die Eltern hatten mit Erfolg zum Schulstreik gegen die Lehrerin Helene Huppertz aufgerufen. Unterstützt wurde ihr Streik von den Gemeinderäten, und auch Schuldezernent und Schulaufsichtsbehörde beim Kölner Regierungspräsidenten zeigten wohlwollendes Verständnis.

Die bisher erfolglosen Versuche der Dorfbewohner, die ungeliebte, weil allzu fromme Lehrerin loszuwerden, begannen vor einem Jahr. Als die winzige evangelische und die ein bißchen größere katholische Zwergschule zusammengelegt wurden, weigerte sich das katholische Fräulein Huppertz, die evangelischen Kinder in ihrer Klasse zu unterrichten. Dies sei ihr als frommer Katholikin „nicht zuzumuten“. Vier einstimmige Beschlüsse und Resolutionen des Gemeinderates und Briefe der Schulpflegschaft an Schulrat und Regierung waren die Folge. Helene Huppertz’ Verweigerung provoziere nicht nur „Zank und Streit zwischen den Lehrern vor den Kindern“. Sie gefährde auch den dörflichen Frieden, hieß es in den Beschwerden. Ihre schleunige Versetzung wurde gefordert.

Schulrat Werner Krautmacher zeigte schließlich Einsehen und versetzte die Lehrerin an eine rein katholische Schule im 15 Kilometer entfernten Wipperfürth. Helene Huppertz ging zum Kölner Verwaltungsgericht, wurde abgewiesen, ging zum Oberverwaltungsgericht und bekam die erwünschte Verfügung. Der längere Schulweg sei ihr aus Gesundheitsgründen nicht zuzumuten. Bis zur endgültigen Klärung durch ein Hauptverfahren dürfe sie wieder in Olpe unterrichten. Die Olper, nach vier Monaten des Aufatmens ohne „Fräulein Huppertz“, beschlossen den Schulstreik für den Tag, an dem sie den Unterricht wieder aufnehmen sollte. Dann packten sie in aller Öffentlichkeit aus, was sie bisher nur dem Schulrat und dem Kreisdirektor Dr. Rainer Gutknecht vertraulich mitgeteilt hatten: „Die Lehrerin will persönlich dafür sorgen, daß die angeblichen sittlichen Verfehlungen junger Leute in Olpe aufhören und die Kinder in moralischer Weise von ihr erzogen werden.“

Für unmoralisch halte die Lehrerin den gemeinsamen Schwimmunterricht von Jungen und Mädchen. Unzucht wittere sie, wenn junge Leute miteinander tanzten und Händchen hielten. Als unkeusch bezeichne sie die behördlich genehmigten Turnanzüge für Mädchen. Bis zum Ausgang des Hauptverfahrens in etwa einem halben Jahr werden die Olper mit ihrer frommen Helene leben müssen. Sie hat sich allerdings, fürs erste, angesichts des bedrohlich wachsenden Volkszorns, krankschreiben lassen. Hans Georg