Japans Aufschwung zu einer führenden Industrienation zeigt sich in keinem Bereich so deutlich wie im Schiffbau. Im Jahr 1962 liefen Schiffe mit einer Gesamttonnage von 2,18 Millionen Bruttoregistertonnen von japanischen Helligen. 1968 war es mit 8,66 Millionen BRT gut das Vierfache. Und am Ende des vergangenen Jahres standen in den Büchern der japanischen Werfteil noch Aufträge über eine Tonnage von 18,1 Millionen BRT. Diese Aufträge allein sichern den Japanern eine vollbeschäftigte Werftindustrie für die nächsten zwei Jahre. Der japanische Erfolg wurde in erster Linie von der sprunghaft steigenden Nachfrage nach Tanker-Tonnage getragen. Spezialschiffe und Fischereifahrzeuge sind dagegen eine Domäne der Europäer geblieben.