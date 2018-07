Es beginnt mit einem empfindsamen Contratenor-Lied auf den „Besänftiger allen Wehs“, den Schlaf, es streift frühbarocke Leidenschaftlichkeit mit Monteverdis dramatischer Nymphenklage, und es hört auf mit Orlando Gibbons’ lustigen „Londoner Ausrufen“, einer dort um 1600 beliebten Art von Gesangstext, in dem frische Muscheln, heiße Bratäpfel, feiner Apfelkuchen und vieles mehr feil-sowie allerlei Dienste („Hat jemand Holz zu hacken?“) angeboten werden. Es geht sehr weltlich zu in diesen Chansons und Madrigalen der Spätrenaissance (mit Vorgriffen auf den Frühbarock). Abgesehen von Monteverdi, dessen „Lamento della Ninfa‘, die berühmteste Ostinato-Variation der Zeit, mit starkem Gefühl gesungen wird, und abgesehen von zwei Franzosen kommen vor allein alte Engländer wie Weelkes, Wilbye, Gibbons und andere zu Gehör. Ihre Interpreten – die zwei Damen und vier Herren des Deller-Consorts – kennen sich in diesem Abschnitt der Musikhistorie wie wenige aus, aber sie geben sich bewußt unakademisch. Der Spaß, den es mach:, ihnen zuzuhören, wird nur durch den kümmerlichen Kundendienst der Schallplattenfirma getrübt: Die (alt-) englischen, französischen, italienischen Texte werden nicht übersetzt und ohne Anmerkungen gedruckt; es gibt weder Hinweise auf die kaum bekannten Komponisten und Kompositionen noch genaue Besetzungsangaben; man darf ein Photo der sechs Sänger betrachten und raten, wer darauf wohl wer ist. Und außerdem ist es ganz unmöglich, ein Stück mitten heraus zu hören: Man findet, weil nicht gekennzeichnet; bestimmt die richtige Rille nicht. Manfred Sack