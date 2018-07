Inhalt Seite 1 — Die überflüssige Badehose Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Christian Wulffen

Wieviel Deutsche baden nackt? Fast acht Millionen Bundesbürger sind Anhänger(innen) der textilfreien Strandmode, wie das Frankfurter Institut für Werbepsychologie und Markterkundung in einer wissenschaftlich fundierten Repräsentativumfrage feststellte. Die Verfechter(innen) hüllenloser Sportlichkeit gehören vorwiegend zur jüngeren und mittleren Generation. Unter den Fünfzehn- bis Dreißigjährigen begrüßen 28 Prozent das Nacktbaden, 27 Prozent lehnen es ab – den anderen ist es gleichgültig. Also: Jeder vierte junge Bundesbürger hält Badetrikots für überflüssigen Ballast Aus dem Vorwort zu Dr. Wolfgang Schwerbrocks „Gesellschaft mit beschränkten Nacktheit“.

Große und kleine Reiseunternehmer haben das Geschäft mit dem FKK-Urlaub entdeckt, das von wenigen deutschen und österreichischen Reisebüros bisher betrieben wurde. Offen oder versteckt wird dafür geworben. Hummel-Reisen und DFK-Reisedienst fliegen Urlauber nach Arkutino in Bulgarien, dem Ost-West-FKK-Strand am Rapotamofluß nahe der türkischen Grenze. Der Medaillon-Reisedienst eines Modeversandhauses in Frankfurt am Main bietet Bol Brač in Jugoslawien an: „Hinter dieser Landzunge finden Sie mehrere kleine FKK-Badebuchten.“ Nach Korsika fliegt man längst pauschal in die großen und kleinen Naturistencamps. In der Zeitschrift „Freies Leben“ annonciert Roger Sommers FKK-Auskunftsdienst für Frankreich einschließlich Korsika: „14 Jahre Hilfe bei der Planung von FKK-Ferien in unserem schönen Nachbarland.“

„Danehl’s FKK-Reiseführer ’69 (Die schönsten FKK-Gelände in Europa)“ nennt rund 175 FKK-Gelände in beiden Teilen Deutschlands, in Bulgarien, Dänemark, Frankreich, Großbritannien, Italien, Jugoslawien, Marokko, Niederlande, Österreich, der Schweiz und sogar in Spanien, wo das Nacktbaden verpönt ist. („Jedoch neu im Programm des DFK-Reisedienstes Oböna wird ein Hotel auf Teneriffa angeboten, das nur von DFK-Mitgliedern bewohnt wird.“) Übrigens: Am Strand von Maspalomas auf Gran Canaria wird die totale Nacktheit von Nordländern in einer ein wenig zurückliegenden Düne toleriert.

So einfach war es noch nie, sich beraten zu lassen, ohne fürchten zu müssen, als Taugenichts oder Sündenbold angesehen zu werden. FKK-Urlaub bucht man 1969 im Reisebüro.

Wohin fahren die Lichtfreunde 1969? Jugoslawien ist Favorit, obwohl dort manche Unzulänglichkeiten auf den Nacktbadeplätzen die Touristen in den vergangenen Jahren enttäuschten. Beachtlich ist der Umfang des Nacktbadens an der jugoslawischen Mittelmeerküste. Vrsar-Koversada, Val Alta (in der Nähe gelegen), Punta grossa, Zelenik otok, Crveni otok, Akapulka, Njivice, die Englische Bucht auf der Insel Rab, Lopar auf Rab, Gonar auf Rab. Mali Losinji, Veli Losinji Novalja, Silba, Bozava, Bol Brač, Orebic und Zecevo, Solina wie Jerolim auf der Insel Hvar.

Rab wurde einst von österreichischen Naturisten erschlossen, hier findet man von der FKK-Pension Villa Kügli in Gonar bis zum Bungalowdorf und zur Hotellerie alles für jeden Anspruch. Robinson-Romantiker kommen auf anderen Geländen zu ihrem Urlaub, es werden von den Oböna-Reisen (Bad Nauheim) 23 Pauschalreisen vermittelt.