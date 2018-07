Als am Donnerstag vergangener Woche der Karneval am Rhein mit der Weiberfastnacht seinem Höhepunkt zustrebte und selbst vor der Bannmeile um das Bundeshaus nicht haltmachte, versammelten sich dort in Zimmer 217 des Bundesratsflügels 22 Politiker zu ernstem Tun: Sie versuchten, einen Kompromißvorschlag für die Reform der Finanzverfassung auszuhandeln, der für den Bund und für reiche wie arme Länder annehmbar erscheint.

Der Vermittlungsausschuß von Parlament und Ländervertretung schaffte es im ersten Anlauf nicht, die unterschiedlichen Ansichten auf einen Nenner zu bringen. Ausschußvorsitzender Otto Schmidt (Wuppertal) konnte nicht einmal erreichen, daß die Anwesenden am folgenden Tag ihre Beratungen fortsetzten. Erst am kommenden Montag, dem 24. Februar, treffen sie sich wieder. In der Zwischenzeit versuchen die Länder und die politischen Parteien noch einmal, wenigstens in den eigenen Reihen zu einer Obereinstimmung zu kommen.

Daß der Vermittlungsausschuß nicht sogleich vorankam, ist kaum verwunderlich. Ihm gehören je 11 Vertreter des Bundestages und des Bundesrates an, so daß Stimmengleichheit besteht. Die Beratungen sind aus guten Gründen streng vertraulich. Nur das Ergebnis, der Kompromißvorschlag wird – wenn er zustande kommt – Bundestag und Bundesrat zur Annahme vorgelegt und damit veröffentlicht. Diesmal jedoch sickerte einiges durch. So sollen sich der CSU-Abgeordnete Althammer und einige SPD-Abgeordnete weitgehend den Ansichten der reichen Länder (Baden-Württemberg, Bremen, Hamburg, Hessen, Nordrhein-Westfalen) angeschlossen haben, zu denen sich auch Bayern gesellte. Dadurch erhielten die „Reichen“ im Bundesrat das Übergewicht. Treffen die Gerüchte zu, droht ein Kompromißvorschlag, der aus der Reform der Finanzverfassung allenfalls ein Reförmchen übrig ließe.

Denn die Mehrheit der Länder beharrt neben anderem auf zwei Forderungen:

Auf dem Finanzausgleich zwischen reichen und armen Ländern, der nach Auffassung des Bundestags durch Finanzhilfen des Bundes an die armen Länder ersetzt werden soll, und

auf dem örtlichen Aufkommen an der Einkommen- und Körperschaftsteuer als Verteilungsmaßstab für die Länderanteile an den Gemeinschaftssteuern (nach Vorstellungen des Bundestages sollen Bund- und Länder an der Einkommen- und Körperschaftsteuer sowie an der Umsatzsteuer – Mehrwertsteuer – gemeinsam beteiligt werden).

Am Bettelstab