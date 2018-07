Von Werner Ross

Ein bekannter Kritiker hat, großzügig vereinfachend und boshaft zugespitzt, alle literarischen Betätigungen auf zwei reduziert: Die einen blasen unermüdlich Luftballons auf, die anderen pieken ebenso unermüdlich hinein. Die einen sind die Romantiker, die Ideologen und Engagierten, die Idealisten und Illusionisten, die anderen die Realisten, Naturalisten, hartgesottenen Skeptiker, Zyniker, Enthüllungsfanatiker.

Die Theorie hat einiges für sich. Ein Luftballon heißt heute „Das Leben zu zweit“, mit Jasminduft gefüllt, von Oswald Kolle aufgeblasen, auf den Spuren jenes anderen Romantikers namens van de Velde, der schon in den zwanziger Jahren die Ehe mit Sexpraktiken zu den lichten Höhen reinen Glücks emporgetrieben hatte. Einer von denen, die hineinpieken, ist Günter Seuren mit seinem Roman –

Günter Seuren: „Das Kannibalenfest“; Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln; 212 S.,16,– DM.

Hier heißt der Luftballon, wie schon zu Zeiten der Emma Bovary, die Große Flucht und der Vollkommene Ehebruch. Der Ausbrecher ist Maximilian Hill, 38, Ich-Erzähler und Antiquitätenhändler, „die Holzkonjunktur auf einem Höhepunkt, Rustikales und Fernöstliches mit Perlmutt, beides geht gleich gut“. Sonst erfährt man wenig vom Geschäft, viel von den bei Hills stattfindenden Gesellschaften; Hills Frau Tekla hat längst den obligaten Hausfreund; Ruth, die mit Maximilian ausbrechende Freundin, ist bei einem Verlag als Übersetzerin – kurz, wir befinden uns in jener liebenswerten Welt, in der man Geld ebenso freigiebig und leichthändig ausgibt wie Geist, Intellektuelle ins Establishment gebettet. Ruth kennt Joyce und scheut vor nichts zurück. Der Fluchtort liegt fashionable genug an der normannischen Küste und bietet Makrelen für den Appetit, gesprengte Bunker für den Liebesakt.

Dieser letztere ist die Hauptsache bei der Flucht. Der Waschzettel spricht treffend von einer „Komplicenschaft zwischen Mann und Frau, die ein Bündnis gegen die Armseligkeit der institutionalisierten Sexualität sein soll“. Die beiden Flüchtlinge veranstalten also das große Fest, sie „füttern ihre Körper“, aber nicht mehr dionysisch, wie zu Zeiten Gerhart Hauptmanns, sondern mehr nach Kamasutram und anderer einschlägiger Literatur. Jedenfalls haben sie zu Beginn des Buches die normalen Lustbarkeiten schon hinter sich und treiben es seitenlang bunt und bunter. Nachdem Ruth auch fürs Verprügeltwerden zu haben ist, liegt es in der Logik der Dinge, daß Maximilian sie schließlich mit vier Stricken an die Bettpfosten fesselt.

Freilich – das geht schon ein bißchen über wollüstige Festlichkeit hinaus. Dieser Gipfel enthüllt, was dem Autor zufolge allem Menschentreiben zugrunde liegt: Aggressivität. Auch Ruth packt Maximilian bei der Gurgel und stößt dabei den unmotivierten Schlachtruf aus: „Üxküll, ich beiß ins Gras.“ Angewandt wird hier die zoologische Betrachtungsweise, die man von Walser und vom Jungen Film her kennt: Menschen als Fleischfresser. „Wir sind doch keine Kannibalen“, protestiert schwach der Ich-Erzähler, aber ihm zum Trotz und der modernen Erzählkunst zur Bestätigung, ist das Fest ein kannibalisches, und es würde einen nicht wundern, wenn im weiteren Verlauf der Eskapade der Antiquitätenhändler ein Schenkelstück von Ruth delikat rösten und bei gutem hellem Lipizzanerwein verspeisen würde.