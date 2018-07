Inhalt Seite 1 — Ein Kanal zuviel Seite 2 Auf einer Seite lesen

In der vergangenen Woche gab das Bundeskabinett grünes Licht für den Bau des Saar-Pfalz-Kanals. Damit sehen sich die Saarländer der Erfüllung eines Wunschtraums nahe, dem sie seit 1888 nachhängen.

Aktuelle Bedeutung erhielt dieses Projekt durch die Kanalisierung der Mosel. Die Eröffnung des neuen Schiffahrtsweges brachte für das Saarland eine Standortverschlechterung. Als Ausgleich für diesen Nachteil forderte das Saarland damals eine Kanalverbindung zwischen Saarbrücken und Ludwigshafen.

Da die Bundesbahn bei Verwirklichung des Saar-Kanalprojektes mit einer Beeinträchtigung ihrer Massengütertransporte rechnen mußte, erklärte sie sich im Mai 1964 bereit, „kanalfähige“ Güter zu „Als-ob-Tarifen“ zu transportieren. Diese „potentiellen Wettbewerbstarife“ gehen von der Fiktion aus, die Bundesbahn hätte mit einem bereits bestehenden Saar-Pfalz-Kanal zu konkurrieren.

Im Februar 1968 wurde diese Regelung aber vom Europäischen Gerichtshof verworfen und nur für eine befristete, nicht exakt festgelegte Übergangszeit zugelassen.

Nachdem eine dauerhafte Lösung in dieser Form gescheitert war, marschierte die Saar-Kanal-Lobby wieder auf. Der Verzicht auf einen Anschluß des Saarlandes an die Wasserwege, so wurde argumentiert, werde auf die Dauer den Niedergang der Montanindustrie in diesem Gebiet nach sich ziehen. Weiter verwies man auf die „raumfüllende Kraft“ von Wasserstraßen.

Es scheint aber fraglich, ob die Montanindustrie nach Fertigstellung des Kanals im Jahre 1975 für das Saarland noch die gleiche Bedeutung hat wie heute und ob ein Kanal durch seine bloße Existenz neue Industrien anzuziehen vermag. Bundeswirtschaftsminister Schiller hat denn auch noch im Dezember 1968 als Alternative zum Kanal ein Strukturprogramm für das Saarland in Höhe von 1,5 Milliarden Mark vorgeschlagen.

Die gleiche Summe ist nun für den Kanal allein vorgesehen. Ein Strukturprogramm in Höhe von 810 Millionen Mark ist zusätzlich geplant.