Von Hilke Schlaeger

In erster Instanz hat das Landgericht München einen Prozeß entschieden, den das Münchner Fernlehr-„Institut für Begabtenförderung GmbH“ (IBF) gegen die Stuttgarter „Aktion Bildungsinformation“, eine als eingetragener Verein institutionalisierte Aufklärungskampagne, angestrengt hatte: Die Aktion dürfe hinfort nicht mehr behaupten, das IBF gehöre nicht zu den korrekten Fernlehrinstituten – „bei Meidung von Geldstrafe in unbeschränkter Höhe oder Haftstrafe bis zu sechs Monaten, diese zu vollziehen an den Vorsitzenden ihres Vorstandes“.

Aus der Urteilsbegründung: „Die von der Klägerin beanstandeten, von der Beklagten in geschäftlichem Verkehr verbreiteten Äußerungen verstoßen gegen die guten Sitten im Wettbewerb (§ 1 UWG). Es widerspricht kaufmännischem Anstand, sich herablassend über einen fremden Geschäftsbetrieb zu äußern. In diesem Zusammenhang ist unerheblich, ob die Äußerungen herabsetzenden Inhalts der Wahrheit entsprechen oder nicht. Denn auch wahre Behauptungen über ein anderes Unternehmen sind nach § 1 UWG unzulässig, wenn sie dieses Unternehmen herabsetzen.“

Und weiter: „Denn mit den Worten, von der Klägerin sei kein korrekter Fernunterricht im Sinne der vom Beklagten aufgestellten Kriterien zu erwarten, die Klägerin disqualifiziere sich durch unseriöse Werbung, sei ,Zubringer‘ des Hamburger Fernlehrinstituts und verwende ihren Begabungstest als sogenannte Motivation zum Abschluß eines Fernlehrgangs, unternimmt der Beklagte den eindeutig erkennbaren Versuch, durch den Hinweis auf eine angebliche Unkorrektheit bzw. Unseriosität der Klägerin die bei ihr anfragenden Interessenten für einen Fernunterricht von einem Geschäftsabschluß mit der Klägerin abzuhalten.“ .

In der Tat, so ist es: Die „Aktion Bildungsinformation“, die von Studenten baden-württembergischer Hochschulen ins Leben gerufen wurde, hat durchaus die Absicht, von solchen Fernlehrinstituten abzuraten, denen sie unkorrektes Verhalten vorwirft. Allerdings tut sie das nicht, um sich selbst zu bereichern – denn die „Aktion Bildungsinformation“ ist nicht selber wieder ein Fernlehrinstitut.

Zwar kann man, wegen unlauteren Wettbewerbs, einer Margarinefirma untersagen, in ihrer Reklame zu behaupten: „Margarine ist besser als Butter.“ Einem Institut für Ernährungswissenschaften zum Beispiel, das weder Butter noch Margarine herstellt, könnte kein Gericht der Welt diese Aussage – oder auch ihr Gegenteil – verbieten, denn das Institut wird im allgemeinen daran nichts verdienen.

Allein: es geht hier nicht so sehr um ein Urteil, das von falschen Voraussetzungen ausging und deshalb zu falschen Ergebnissen kommen mußte, die den eigentlichen Sachverhalt gar nicht treffen, und für dessen Korrektur man im übrigen auf das Revisionsverfahren hoffen kann.