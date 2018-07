Die Verhaftungs- und Deportationswelle in Spanien geht weiter. Opfer sind nicht nur oppositionelle Studenten und Professoren; auch Priester der katholischen Linken, die vor allem in Asturien und in der baskischen Provinz mit den Arbeitern sympathisieren, werden festgenommen. Arbeiter, die der katholischen Arbeiterbewegung (HOAC) angehören oder den illegalen Arbeiterräten – den comisiones obreras – nahestehen, wurden von „Ordnungsgerichten“ zu Freiheitsstrafen zwischen 3 und 10 Monaten und zusätzlichen Geldstrafen verurteilt. Achtzehn Professoren und Anwälte wurden in abgelegene Dörfer verbannt. Fünf von ihnen konnten allerdings jetzt wieder nach Madrid zurückkehren.

Die Pressezensur richtet sich vor allem gegen die liberalen Zeitungen, die im Schutz des Pressegesetzes von 1966 entstanden waren. Sie dürfen keinerlei Kommentare zur spanischen Politik veröffentlichen. Zensiert werden auch alle Nachrichten. So gibt es nur wenige Informationen über die Metallarbeiterstreiks in Bilbao und San Sebastian. In der vergangenen Woche befanden sich dort noch immer fünfzehntausend Arbeiter im Ausstand.

Die Buchhandlungen mußten etwa dreißig in Spanien erschienene Titel zurückziehen. Die Werke von Marx, Lenin, Marcuse und Che Guevara ebenso wie Bücher über die spanische Arbeiterbewegung, den Regionalismus und die Kirche. Zu Unruhen kam es in der vergangenen Woche auch an der Universität des katholischen Laienordens Opus-Dei, Pamplona. In Barcelona und Madrid wurden dagegen die Universitäten zu den Hochschulprüfungen unter strengen Kontroll- und Sicherheitsmaßnahmen wieder geöffnet.

In einem Zeitungsinterview hat der spanische Primas und Erzbischof von Toledo, Vincente Enrique y Taracon, den Studenten das Recht auf politisches Engagement zugesprochen, obwohl Vizechef Carrero Blanco erklärt hatte, die Politik sei an den Universitäten „fehl am Platze“, und obwohl die spanischen Bischöfe die Regierungsmaßnahmen in einer am 6. Februar veröffentlichten Erklärung indirekt gebilligt hatten.

In Spanien glaubt man eher an eine Verschärfung als an die Aufhebung des Ausnahmezustandes. Schon drohte der stellvertretende Regierungschef, Admiral Blanco, mit der Verhängung des Kriegszustands, für den die Generale von Anfang an plädiert haben sollen. Und es gibt nicht wenige Spanier, die fürchten, daß nach dem Tod oder der Abdankung des Caudillo eine noch strengere Militärdiktatur die Macht übernehmen wird.

I. v. B.