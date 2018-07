Von Gustav Adolf Henning

Im Vordergrund sprudelt über bizarre Grotten und Felsen aus festem Wasserstoff ein Niagarafall von flüssigem Ammoniak. Der Himmel ist bedeckt. Schummriges Licht liegt über dem Land. In der Ferne schneien Flocken von finsteren Ammoniakwolken, während tausend Kilometer lange Blitze die Szene erhellen.

Nicht Salvadore Dali hat diese unirdischen Gefilde gemalt, sondern ein wenig bekannter Amerikaner: Chesley Bonestell, der Caspar David Friedrich des Planetensystems. Er nannte seine – mit Astronomen abgesprochenen – Bilder „Landschaft auf dem Jupiter“ oder „Blick auf den Saturn und seinen Ring vom Saturnmond Tethis aus gesehen“.

Als Illustrationen zierten sie die älteren Ausgaben von Bruno Bürgels Populär-Astronomie „Aus fernen Welten“. In der Schulklasse gingen sie dereinst von Hand zu Hand. Sie vermittelten uns Dreizehn- oder Vierzehnjährigen den Eindruck, daß die „Weltraumschiffahrt“, wie man damals sagte, eine zweifellos menschenwürdige Beschäftigung sein müßte.

Chesley Bonestell ist seit einigen Jahren tot. Seine Originale hängen im New Yorker Hayden-Planetarium, wo sie nun gemächlich der Reihe nach veralten. Sein „Mars vom Phobos aus gesehen“ stimmt schon mit den Photos der Marssonde „Mariner 4“ nicht mehr überein. Denn aus der Weltraumschiffahrt ist Raumfahrt geworden. Und wenngleich Raumfahrt-Gegner zuweilen den Verdacht erregen, sie würden die Erde viel lieber in ein großes Hospital verwandeln: Raumfahrt ist längst eine notwendige Beschäftigung des Menschen. Ihre tausendfältigen Früchte werden die Industrien der Zukunft speisen und es der nächsten Generation leichter fallen lassen, die Mittel aufzubringen zum Bau der allerorts wirklich dringend erforderlichen Krankenhäuser.

Es ist nicht mehr situationsgerecht zu fragen: Ist Raumfahrt vernünftig, sondern: Wieviel Raumfahrt ist vernünftig? Und in welche Richtung soll man raumfahren? Auf welchen Sektoren der Raumfahrtforschung und der Weltraumforschung ist der größtmögliche Nutzen zu erwarten? Für die US-Raumfahrtbehörde NASA bedeutet das ganz aktuell und real: Was soll nach der Mondlandung, nach dem Ende des Apollo-Projekts, in den siebziger Jahren geschehen?

Zu wählen wäre unter mehreren Schwerpunkten, die aber auch – wie schon in den sechziger Jahren – kombiniert werden könnten: