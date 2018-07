Bankier Alwin Münchmeyer ist – in Sachen Europa-Währung – ein Idealist. Er glaubt, daß eine „Euromark“ oder ein „Eurofranc“ der Widerspenstigen Zähmung im Gemeinsamen Markt bedeuten und zu einer wirtschaftlichen Einheit der Sechs führen wird.

Bundesbankdirektor Otmar Emminger ist – in Sachen Europa-Währung – ein Realist. Für ihn setzt die einheitliche EWG-Münze erst den Endpunkt hinter die wirtschaftliche und politische Fusion der Sechs.

Beiden müßte ein Plan der Brüsseler Kommission entgegenkommen, der „genossenschaftliche“ Selbsthilfe unter den Sechs bedeutet: Wer in eine Finanzklemme gerät, erhält aus einem gemeinsamen Devisentopf kurz- oder mittelfristige Hilfe, mit der er sich über die Runden retten kann.

Der Topf käme der Vorstufe für eine europäische. Zentralbank gleich, die am Anfang einer Europa-Währung stehen müßte; für Münchmeyer sicher ein Anlaß zu froher Hoffnung. Sie ginge vielleicht auch in Erfüllung, wenn General de Gaulle „gutwillig“ wäre. Sein guter Wille reicht aber nur bis an die Grenze seines nationalen Prestiges. Und das verlangt die Erhaltung des Franc. Mit anderen Worten, die zusätzliche Hilfe der anderen nimmt er gern an, wenn er in Not ist. Aber den Franc mit anderen Währungen „fusionieren“? Emminger wird vorerst recht behalten. H. M.