Die Engländer selbst waren am meisten überrascht darüber, daß ihr neuester Vorstoß nach Europa in einen weiteren Akt französischer Eigenisolierung mündete. Sie kannten das Spiel bisher nur in seiner anderen Form: daß nämlich auch die übrigen Mitglieder der EWG vom Feld gehen, sobald der Pariser Mittelstürmer abwinkt. Allerdings können die von Paris boykottierten Londoner Botschaftergespräche, die, je nach Standpunkt, „innerhalb“ oder „außerhalb“ der Westeuropäischen Union stattfinden, keinerlei bedeutende Resultate zeitigen. Dies weiß das Foreign Office ganz genau. Sie ersetzen vor allem nicht den britischen Beitritt zum Gemeinsamen Markt. Bestenfalls sind sie ein nützlicher Zeitvertreib beim Warten auf den Abgang de Gaulles.

Fleet-Street-Schlagzeilen wie „England trotzt de Gaulle“ vermitteln ein falsches Bild der Affäre. In Whitehall sieht man dagegen sehr wohl, daß es sich im wesentlichen um eine deutsch-französische Machtprobe handelt. Daher warnte der „Observer“ vor jedem britischen Versuch, die Bundesregierung zu weit auf dieses dünne Eis zu schieben. Am linken Flügel der Labourfraktion hingegen wird bereits gemurrt, der Premierminister habe bei seinem Besuch in Deutschland um das Linsengericht einer Bonner Hilfestellung in diesem WEU-Scharmützel Großbritannien in Berlin stärker als nötig festgelegt.

Wilson war zunächst nur nach Bonn gereist, um im europäischen Nixon-Advent die deutschbritischen Beziehungen zu verbessern und vielleicht das eine oder andere Industrie- oder Rüstungsprojekt voranzutreiben. Die britische Öffentlichkeit schätzt es derzeit, wenn Regierungsmitglieder von Auslandsreisen Handelsarrangements mitbringen, statt nur Ausflüge in die Weltpolitik zu unternehmen.

Daß der Premierminister sich dann geschickt der Bonner Berlin-Sorgen annahm, war kein großes Risiko. Das britisch-sowjetische Verhältnis ist ohnehin auf einem absoluten Tiefpunkt angelangt, wozu die jüngsten Äußerungen von Verteidigungsminister Healey über die russische Mittelmeerflotte ihr Teil beigetragen haben. Die harte Reaktion in London auf die Invasion der ČSSR hat jede Aussicht auf eine fleißige Benutzung des noch 1967 eingerichteten direkten Drahtes zwischen Downing Street und Kreml zunichte gemacht. Der seither eingeschlagene kooperative NATO-Kurs der Engländer macht Wilsons Versicherungen glaubwürdig, man meine es ernst mit dem Beistand für Berlin.

Die Schwächen der deutschen Politik wurden somit zu einer Chance für die Briten, deren Außenpolitik ebenfalls festgefahren ist. Daß Botschafter Blankenhorn am Dienstag trotz vehementer Pariser Störmanöver an der WEU-Sitzung in London teilnahm, war eine der wenigen angenehmen Überraschungen, die die britische Europapolitik seit langem erlebt hat. Es überraschte die Briten, daß die Bundesregierung sich nicht beirren ließ, obwohl der französische Botschafter in London, Courcel, wiederholt die Runde bei seinen EWG-Kollegen machte, um das Treffen zu torpedieren.

Es könnte sein, daß der bescheidene, aber durch die Pariser Proteste bedeutend gewordene Seitenpfad über das Terrain der WEU es den Engländern ermöglicht, mehr Vertrauen in die Ernsthaftigkeit der deutschen Hilfsversprechen zu setzen. Karl-Heinz Wocker