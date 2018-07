Die Holsten-Brauerei, Hamburg, hat es nie als sinnvolle Beschäftigung angesehen, Bier zu jedem Preis zu verkaufen. Man braut Bier und verkauft es, um damit Geld zu verdienen. Ein Rezept, das in der Vergangenheit den Aktionären viel Angenehmes gebracht hat. Nach der Währungsumstellung blieb ihr Aktienkapital voll erhalten, das heißt, es wurde im Verhältnis 1:1 umgestellt. 1961 gab es Berichtigungsaktien im Verhältnis 2:1, 1966 im Verhältnis 3:1 und in diesem Jahr wird es solche im Verhältnis 4:1 geben. Bemerkenswert an der regelmäßigen Umwandlung von Rücklagen in dividendenberechtigtes Aktienkapital ist der Umstand, daß die Dividende seit 1959/60 mit 16 Prozent stets unverändert geblieben ist. Gehen wir davon aus, daß auch für das laufende Geschäftsjahr dieser Satz beibehalten wird, so kassieren jene Aktionäre, die schon seit 1960 Mitinhaber der Holsten-Brauerei sind, auf ihr altes Kapital bezogen eine Dividende von 40 Prozent.

Im Brauwirtschaftsjahr 1967/68 (30. 9.) nahm bei der Brauerei der Bierausstoß um weitere 4 Prozent zu. Im Bundesdurchschnitt betrug die Zuwachsrate nur 1,6 (1) Prozent und in Hamburg/Schleswig-Holstein 2,5 Prozent. Wenn die Umsatzerlöse gleichfalls um 4 Prozent gestiegen sind, so läßt dies einen deutlichen Rückschluß auf die Preispolitik der Verwaltung zu, die den Mehrausstoß nicht durch Schleuderei erreicht hat.

Der norddeutsche Raum ist immer noch ein Gebiet „gesunder“ Bierpreise. Kein Wunder, wenn hier auswärtige Brauereien Absatz für ihr Bier suchen, das bei ihnen aus den zu groß angelegten Kapazitäten anfällt. Vor 7 Jahren gab es in Hamburg und Schleswig-Holstein für „Fremdbiere“ einen Marktanteil von 23 Prozent. Heute ist der Fremdbieranteil auf 30 Prozent gestiegen, wobei der Zuwachs auf den „Import“ von Billig- und Billigstbieren entfällt, für die mit großer Wahrscheinlichkeit keine gesunde Kalkulationsgrundlage mehr vorhanden ist.

„Diese 30 Prozent stören uns zur Zeit nicht’, erklärte Hans-Peter Meister, Vorstandsvorsitzender der Holsten-Brauerei, „erst wenn bei uns eines Tages ein Ausstoßrückgang eintreten sollte, werden wir den Kampf aufnehmen. Die Pläne dazu liegen bereits in der Schublade.“ Wie sie aussehen, verschwieg er. Eines scheint indessen sicher zu sein: Einer Preissenkung bei eigenen Bieren würde man nur ungern zustimmen. „Es gibt da noch einige andere Wege.“ kw