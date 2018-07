Inhalt Seite 1 — Hand aufs Herz bei Günter Grass Seite 2 Auf einer Seite lesen

Hätte ein unbekannter oder nur mäßig bekannter Autor ein Stück mit dem Titel „Davor“ geschrieben, in dem fünf Personen eine geplante Hundeverbrennung auf dem Kurfürstendamm lange bereden – das Stück wäre über die Schreibtische der Dramaturgen nicht hinausgelangt. Bestenfalls hätte eine Stadt, nennen wir sie spaßeshalber Mainz, um zu der Aufmerksamkeit zu gelangen, die mit dem Wort „Uraufführung“ verbunden ist, das Stück abgeleistet, in den Rezensionen hätte irgend jemand dann etwas Freundliches über die politische Sorge des Autors und das zeitnahe Bemühen des Intendanten geschrieben, im übrigen aber hätte der Autor viel schulterklopfenden dramaturgischen Zuspruch erfahren, verbunden mit dem Hinweis, daß es „so“ wie in „Davor“ eben noch nicht gehe...

Einem Autor, der jedoch Günter Grass heißt, werden solch hilfreiche Schutzmechanismen nicht zuteil. Kein Dramaturg schickt ihm das Stück mit tröstenden oder vorgedruckten Worten zurück, kein Provinztheater rettet ihn vor Berlin. So hart und ungerecht ist die Welt gegen ihre Großen! Blamagen bleiben ihnen nicht erspart. Wenn „Davor“ noch eine Chance hat, dann die: man könnte eines Tages sagen, es sei doch das beste Stück, das ein Regierender Bürgermeister von Berlin je über die Unruhe der Jugend der sechziger Jahre geschrieben habe. Aber selbst dann wird es noch immer bleiben, was es jetzt schon ist: das Schwächste, was Grass je zu Papier brachte. Da Grass auf der anderen Seite Grass ist und kein junger unbekannter Autor, ist aufrichtendes Wohlwollen auch nicht vonnöten.

Ich möchte daher weder so hinterlistig wie die Berliner APO handeln, die das Stück einfach mit kalter Schulter ignorierte, sich selbst überließ, noch so schnöde wie die paar Buh-Rufer im Premierenparkett, die so zurückhaltend auf Grass zischten, als gelte es nach einer solchen Premiere, die Atemwege nicht unnötig zu strapazieren.

Fünf Personen sind es bei Grass, die ein „brennendes“ Thema verfehlten und einen Autor suchten. Ein Schüler, der seine gleichgültige Umwelt mittels eines Autodafés seines Dackels aus ihrer Lethargie gegenüber dem amerikanischen Napalm in Vietnam aufschrecken möchte und der weiß: Tierliebe, da sind sie empfindlich. Sein Lehrer, der den Schüler von der Tat abhalten mochte, weil er, wie Hamlet, jeder Tat mißtraut, weil er sich schämt (wenigstens ein bißchen), selber nichts zu tun, weil er den Schüler mag und nicht möchte, daß dieser der Lynchjustiz anheimfällt. Und weil er denkt wie Grass und daher mit resignierendhandfester Lyrik über Sinnlosigkeiten klagt.

Zu den beiden Hauptpersonen gesellt sich ein zahnärztliches Über-Ich, entwickelt aus dem weisen Räsoneur des Theaterherkommens, der immer wieder über die Karies seufzt, die Revolution mit radikalem Zahnextrahieren vergleicht, die Reform mit milder Zahnbehandlung und der im übrigen immer wieder Seneca im gutgespülten, zum Spülen ermunternden Munde führt. Um es branchengetreu zu sagen: die dauernden Parallelen zwischen Protest der Jugend und Karies können einem schon ganz schön den Nerv töten. Um sich Vergleichbares vorzustellen, müßte etwa Shakespeare durch seinen Hamlet einen Arzt laufen lassen, der immer wieder sagt, das mit dem Onkel und der Mutter sei ja schlimm, aber wer Fußpilz hätte, der kenne ganz andere Sorgen.

Dem Lehrer wird eine Lehrerin angetan, mit der er sich am Schluß verlobt, die im übrigen dazu dient, an ihre BDM-zickige Jugend zu erinnern und vom Lehrer wegen dieser stereotypen Selbstanklage geohrfeigt zu werden. Wäre jede Wiederholung im Stück mit Maulschellen geahndet worden, das Stück wäre aus dem schallenden Schlagabtausch gar nicht mehr herausgekommen. Wie der Lehrer die Lehrerin, so kriegt der Schüler eine Schülerin. Die betreibt die Revolte mehr als schicke Mode, erhält dafür auch einen Backenstreich, weil sie den redlicher veranlagten Jungen um die Anständigkeit zu bringen droht.

Daß diese Fünf den szenischen Stillstand proben und mehr oder minder Leichtgewichtiges reflektieren, ist fast nicht so schlimm, wie daß Grass ob dieser müden Diskussionsrunde dann doch szenische Zweifel überkommen und er das Stück dramaturgisch mit Handlungsersatz aufzupopen sucht. Dieses Bemühen um Wirksamkeit erscheint als die pure Verlegenheit: von den Ohrfeigen, die zu diesem Zweck patriarchalisch ausgeteilt werden, war schon die Rede. Daß die jungen Leute kichernd mit dem Fahrrad auf die Bühne und von der Bühne radeln (und das mit zäher Sechstagerennen-Ausführlichkeit), daß Zahnarzt und Lehrer Lichtbilder ins Imaginäre projizieren, daß die Lehrerin in ihr Zierfischaquarium glotzt, um da festzustellen, wie jeder jeden frißt, daß schließlich manche Gedanken bei Bier, Korn oder Coca-Cola ausgetauscht werden – das erst macht in seiner peinigenden Bemühtheit deutlich, wie hier ein Grass’scher Monolog angestrengt nach der Bühne zu schielen begann. Ein Drama ist, wenn jemand Fahrrad fährt; moderne Form ist, wenn sich Leute übers Telephon unterhalten, und man sieht sie simultan; ganz modernes Theater ist, wenn Zeit und Raum aufgehoben sind und Berliner Probleme aussehen, als lägen sie in Wilders „Kleiner Stadt“.