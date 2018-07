Inhalt Seite 1 — „... ich fahr’ und weiß nit wohin“ Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von K. H. Janßen

Er ist Bolschewist. Er ist Jude. Er ist kein Deutscher. Er verrät das Vaterland – also...“, meinte der junge bayerische Graf Arco auf Valley, schrieb’s und ging hin, den ersten Regierungschef des Freistaates Bayern, den Berliner Kurt Eisner, zu erschießen. Das geschah auf den Tag genau vor fünfzig Jahren, als Eisner gerade auf dem Weg in den Landtag war, um seinen Rücktritt zu erklären. Kaum einem deutschen Sozialdemokraten dieses Jahrhunderts ist soviel Unrecht zugefügt worden, und das verleumderische Vokabular des Grafen Arco hat sich, wenn auch ein wenig verbrämt, bis in unsere Tage gehalten. Siehe die hitzige Debatte im Münchner Stadtrat um die Kurt-Eisner-Straße!

Tatsächlich gehörte Eisner zu den lautersten Köpfen der deutschen Arbeiterbewegung, auf den die Sozialdemokratie stolz sein kann: ein später Nachfahre des deutschen Idealismus, ein religiöser Sozialist, ein Menschenfreund und Philosoph, abhold jeder Gewalt und Brutalität, überdies ein begnadeter Journalist. Mit Recht war er stolz auf seine „schöne“, unblutige Revolution, die am 7. November 1918 das Wittelsbacher Regime hinwegfegte. Er hatte mit seinem Berliner Gegenspieler Friedrich Ebert mehr gemein, als die Geschichtsbücher vermuten lassen: Beide wußten, daß die Massen für eine Demokratie, geschweige denn für eine Diktatur des Proletariats noch keineswegs reif waren. Beide wollten den sozialistischen Staat mit Hilfe der liberalen Bürgerlichen und der monarchistischen Beamten aufbauen; für Liebknechts Programm des radikalen Umsturzes hatten sie nur Abscheu übrig. Beide waren dem Ideal der parlamentarischen Demokratie so sehr verhaftet, daß sie die Errungenschaften der Revolution in Wahlen leichthin aufs Spiel setzten. Die Tragik des politischen Versagens Kurt Eisners liegt in dem Satz beschlossen, den Renate und Gerhard Schmölze treffsicher ihrem Gedenkbuch als Titel beigegeben haben:

Kurt Eisner: „Die halbe Macht den Räten“; ausgewählte Aufsätze und Reden; Hegner-Bücherei, Verlag Jakob Hegner, Köln 1969; 292 S., 15,80 DM, Studienausgabe 8,80 DM.

Er war ein begeisterter Verfechter des Rätesystems, aber vorerst sollten die Arbeiter-, Soldaten- und Bauernräte (bald gab es auch einen „Rat der geistigen Arbeiter“, dem Luju Brentano präsidierte) nur der gewählten, nach Parteien zusammengesetzten Nationalversammlung auf die Finger schauen: „Die Räte sollen die Schulen der Demokratie werden..., da kann jeder lernen, politisch und wirtschaftlich tätig zu sein... Die Räte sind die Grundmauer der Demokratie, die Nationalversammlung, der Landtag ist die Krönung des Gebäudes.“

Im Gegensatz zu jenen Radikalen, die Lenins Rezept auch in Deutschland befolgen und die Nationalversammlung mit Maschinengewehren auseinandertreiben wollten, vertraute Eisner allein auf die Kraft des freien Geistes, der seine Massendemokratie durchwalten sollte. Man darf bezweifeln, ob sein Experiment hätte gelingen können, auch wenn Eisner am Leben geblieben wäre. Ihm fehlte der Unterbau der Macht, eine verläßliche, straffe und breite Parteiorganisation.

In dem vorliegenden Sammelband wird uns weniger der Politiker als der Schriftsteller und Denker Eisner vorgestellt, der sich mit journalistischer Verve und geistreichen Aperçus über Kant und Fichte, Herder und Rousseau ausläßt und mit gleicher Kompetenz über Kunst und Literatur schreibt (Was waren das für Zeiten, als der „Vorwärts“ noch ein anspruchsvolles Feuilleton besaß!). Es fehlt auch nicht sein Hohelied auf Tolstoi, an dessen Lehren ihn die Idee der Gewaltlosigkeit begeisterte.