Von Baldur Bockhoff

Athen, im Februar

Nach fast zwei Jahren Junta-Herrschaft gilt in Griechenland noch immer der Belagerungszustand. Tagtäglich statuieren die Gerichte Exempel. In Massenprozessen werden immer wieder Kritiker und Gegner des Regimes verurteilt (siehe Kasten). Nicht bekannt ist die Zahl der einzelnen verurteilten Personen, der entlassenen Offiziere und Beamten, Richter, Lehrer und Pfarrer.

Wohl läßt die griechische Justiz in unpolitischen Strafsachen Milde walten. So wurden am 21. März 1968 im sogenannten Iraklion-Prozeß (die „Iraklion“ war auf der Fahrt von Kreta zum Piräus im Sturm gesunken, wobei 241 Menschen den Tod fanden) nur sechs Jahre Gefängnis verhängt, obwohl nachgewiesen werden konnte, daß die Sicherheit des Schiffes aus gewinnsüchtigen Motiven vernachlässigt worden war. In politischen Sachen geht es dafür sehr freislerisch zu. Für das Anhören einer verbotenen Schallplatte wurde am 20. September 1967 ein Mädchen in Saloniki zu vier Jahren Gefängnis verurteilt. Ein weiteres Beispiel bietet der Fall des 32jährigen Soziologen Gerassimos Notaras.

Notaras und einige andere Männer wurden am 23. Oktober 1967 festgenommen. Bis Dezember blieb er in den Gefängnissen der Sicherheitspolizei, von Dezember bis August 1968 im Averhoff-Gefängnis, anschließend im Zuchthaus auf Ägina. Vom 10. Februar bis 6. März 1968 wurde Notaras auf dem Kriegsschiff „Elli“ verhört. Am 3. Juli 1968 begann in Athen der Prozeß gegen ihn und weitere 20 Angeklagte, denen kommunistische Umtriebe zur Last gelegt wurden. Sicherheitsoffiziere bestätigten, daß Notaras kein Kommunist sei. Die Zeugen der Verteidigung, darunter der letzte griechische Verteidigungsminister vor dem Putsch, Papaligouras, der frühere Ministerpräsident Stephanopoulos, Professor Bridell aus Lausanne, der Diplomat Roufos, viele Politiker der Rechten – sie alle, die den Angeklagten gut kannten, sagten aus, daß der Vorwurf „kommunistische Umtriebe“ im Falle Notaras absurd sei.

Es half nichts, daß der Name Notaras einen guten Klang hat; daß die Familie Notaras Griechenlands ersten Parlamentspräsidenten stellte, byzantinische Admirale, Finanzminister, zwei Heilige, drei Patriarchen. Es half auch nichts, daß Notaras sein Geständnis, er habe Öltanks und Kriegsschiffe sprengen wollen, mit dem Hinweis widerrief, er sei auf der „Elli“ gefoltert worden. Er wurde zu acht Jahren Zuchthaus verurteilt. Der Neffe eines griechischen Ministerpräsidenten, Konstantin Soufoulis, erhielt fünfeinhalb Jahre Zuchthaus, der Marineunteroffizier Andreas Politis zehn Jahre. Generalstaatsanwalt Anastasopoulos: „Politis ist ein Kommunist, ohne es zu wissen!“

Dabei arbeitet die Verteidigung unter erschwerten Umständen. Erst am 28. Juni erhielt Verteidiger Mangakis die Anklageschrift für den am 3. Juli beginnenden Prozeß – und das ist die Regel. Bei den Untersuchungen und Verhören ist der Verteidiger nie zugegen. Er darf erst wenige Tage vor Prozeßbeginn mit den Angeklagten sprechen. Manche werden in einem Drahtkäfig vorgeführt; immer sind Sicherheitsbeamte zugegen. Die Beschaffung von Zeugen ist nahezu unmöglich.