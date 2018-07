Nicht einverstanden ist ZEIT-Leser Ulrich Jordan mit allem, was er Rühmliches über die Bucht Matala auf der Griecheninsel Kreta gehört und gelesen hat. „Beiliegenden Bericht“, teilt er der Reiseredaktion mit, habe er „in einem leichten Wutanfall noch in Matala aufgeschrieben...“ Hier ist er.

Matala mit seinen berühmten Felsenhöhlen, eine herrliche Bucht an der Südküste Kretas, einst Wallfahrtsort der ersten Gammler und Hippies – Matala ist eine Katastrophe.

Meilenweit vor dem Ziel krähen kretische Knirpse beim Anblick eines jeden ausländischen Kraftwagens: „Ma-ta-la, Ma-ta-la!“ Wie auf Kommando zeigt jede sichtbare Hand in eine Richtung. Die Straße wird mörderisch schlecht, je weiter man nach Süden kommt.

Hat man Matala endlich erreicht, so läßt dieser gepriesene Ort die Maske fallen. Die malerische, entlegene, schwer zu erreichende Bucht ist belebt wie ein Jahrmarkt und von Touristen überlaufen. Beim heiligen Enzensberger – es ist alles zu spät! Jedes als Haus anzusprechende Gebäude ist zu Krämerladen und Restaurant umgemodelt. Die Preise verdorben, der Käse schlecht, die Trauben sauer. Autobusse überragen die Häuser, jeder Baum von parkenden Autos umzingelt, Wohnwagen, Kofferradios, Touristen aus allen Kontinenten.

Vom halbmondförmigen Sandstrand, der sich zwischen den steilen Felswänden des Tales sanft nach innen wölbt, steigt eine Düne an, die sich nach hinten in das Innere des Tales erstreckt. Auf diesem spärlich bewachsenen Hügel hausen die „Camper“. Der Sand ist bedeckt mit Bierdosen, Papierresten, Tuben, Plastikflaschen. Ein riesiger Misthaufen! Am frühen Morgen stapfen große und kleine Leute hügelanwärts und suchen hinter zerzausten Büschen notdürftig Deckung. Die Körperkultur, findet an einer Zisterne statt. Sie wird in der Nacht von einer lärmenden dieselgetriebenen Pumpe gefüllt.

Und dann sind da noch die berühmten Höhlen von Matala. Sie werden tatsächlich von einer merkwürdigen Sorte von Pseudo- oder Kurzzeitgammlern bewohnt. Nachdem sie das Auto möglichst im Schatten geparkt haben, ziehen diese Leute mit Kind und Campingkocher in eine der begehrten Höhlen. In diesen Kavernen, die schon die Wehrmacht als Munitionslager verwendet haben soll, hausen sie dann, schmurgeln in Blechdosen und zeigen einander ihre Inneneinrichtung, wie sie zu Hause ihre Wohnzimmer vorführen! Zur Frühstückszeit wird die ganze Steilwand von beißendem Qualm eingenebelt. Rauch quillt aus den Öffnungen, und man sieht darin hüstelnde Gestalten. Der Brandgeruch hält sich bis zum Mittag in den Höhlen. Dann dringt der Grundmief wieder durch: Bahnhofstoilette.

Weißschäumende Brecher laufen den Strand hinauf. Unter den überhängenden Felsen brodelt die Flut. Beruhigt sich das Meer, so erblickt man abscheuliche Müllteppiche in der trüben Flut schwappen. Einen dicken Griechen sah ich hier die prächtigsten Fische harpunieren. Über ihm hatte einer in die Felswand gemeißelt: Kilroy was here.