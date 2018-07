Die Veba hat das „erste Klassenziel“ erreicht, das sich Generaldirektor Heinz P. Kemper vor drei Jahren gesteckt hatte. Im vierten Jahr nach der Privatisierung erhalten die freien Aktionäre der Vereinigten Elektrizitäts- und Bergwerke AG, Bonn und Berlin, nunmehr die angestrebte Dividende von 12 Prozent, und Kempers Prognose für die weitere Zukunft des dynamischen Konzerns rechtfertigt die Hoffnung, daß die 12 Prozent für die Veba keine Eintagsfliege sind. Auch die Beschränkung des Stimmrechts der freien Aktionäre möchte Veba-Chef Kemper möglichst bald beseitigt wissen. Daß der Bund mit seinen 36 Prozent Anteilen am Grundkapital durch sein bei der Privatisierung festgelegtes höheres Stimmrecht immer eine HV-Mehrheit bestreiten kann, hält Kemper nicht mehr für erforderlich.

Im Jahre 1968 ist die Veba auf dem Wege zu einem klar gegliederten Konzern ein ganzes Stück weitergekommen. Die Zusammenlegung der Veba-Chemie zu einem einheitlichen Komplex war der erste Schritt. Nach der vorgesehenen Übertragung des Bergbauvermögens auf die Ruhrkohle AG soll die Neuordnung durch Zusammenschlüsse und Umwandlungen innerhalb der Gruppe weitergehen. In drei großen, auch organisatorisch zusammengefaßten Bereichen sieht die Veba-Verwaltung ihre künftige Struktur: die Produktionsgruppe Chemie und Glas, der Bereich Handel und Dienstleistungen sowie die Energiewirtschaft.

Zielstrebig wurden bereits in den vergangenen Jahren die ertragsstarken Interessen des Konzerns verstärkt. Investitionsschwerpunkte liegen in der Kraft Wirtschaft und in der Chemie einschließlich der Mineralöl Verarbeitung; diese Tendenz wird sich in den kommenden Jahren noch verstärken. Von den 863 Millionen, die im vergangenen Jahr investiert wurden, gingen 670 Millionen Mark in die Energiewirtschaft und 65 Millionen in die Chemie. In diesem Jahr sollen von den geplanten 770 Millionen Mark 580 Millionen in der Energiewirtschaft und 110 Millionen in der Veba-Chemie investiert werden.

Bis 1972 werden sich die vorgesehenen Konzerninvestitionen bei Jahresbeträgen von rund 800 Millionen Mark bewegen. Eine Kapitalerhöhung ist dafür – wie Kemper ausdrücklich betonte – nicht erforderlich, obwohl der Konzernchef auch noch andere Pläne außerhalb der Sachinvestitionen hat, die Geld kosten werden. Eine Zusammenarbeit mit der Chemische Werke Hüls AG ist für Kempers unternehmenspolitisches Konzept wertvoller als die nicht zustande gekommene Verbindung Veba–GBAG.

Der Bergbau war an dem Umsatz des vergangenen Jahres, der auf 6,418 (6,19) Milliarden Mark gestiegen ist, nur noch mit 8,8 Prozent beteiligt. Die Ausgliederung des Bergbaus – über die eine außerordentliche Hauptversammlung noch beraten soll – wird, die Veba in ihren Kennziffern nicht wesentlich beeinflussen. Aber: 1966 betrug der Umsatz pro Kopf der Beschäftigten im Veba-Bereich noch 71 000 Mark; er lag im vergangenen Jahr ohne Einbeziehung des Bergbaus bei 124 000 Mark. nmn.